iPhone 17 ở Việt Nam tăng giá hàng triệu đồng, bán trước cả Mỹ

Apple loại bỏ hoàn toàn lựa chọn 128 GB, nâng giá một số model khiến mức người dùng phải chi để mua sản phẩm tăng lên đáng kể.

Ba màu của iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple.

Trong sự kiện rạng sáng 10/9, đại diện Apple cho biết họ nâng toàn bộ dải sản phẩm iPhone 17 của mình lên mức 256 GB để đáp ứng nhu cầu lưu trữ. Động thái này đồng nghĩa với việc mặt bằng giá sản phẩm tăng thêm một phân khúc. Người dùng không còn những lựa chọn 128 GB giá “dễ chịu”.

Cụ thể tại Việt Nam, iPhone 17 sẽ bắt đầu từ mốc 25 triệu đồng, lên 31,5 triệu cho bản 512 GB. Đây là mẫu hiếm hoi "giảm giá", bởi iPhone 16 năm ngoái phiên bản 256 GB có giá 25,5 triệu. Tuy nhiên, iPhone 16 có tùy chọn dung lượng 128 GB, mức giá từ 23 triệu đồng.

Tại Mỹ, mẫu iPhone 17 Air mới có giá 1.000 USD , bằng chiếc iPhone 16 Pro 128 GB lúc mới ra mắt. Tuy nhiên ở Việt Nam, sản phẩm được niêm yết ở 32 triệu đồng, cao hơn dòng “đồng giá” năm ngoái đến 3 triệu đồng. Bản 512 GB và 1 TB được hãng niêm yết lần lượt ở mốc 38,5 và 45 triệu đồng.

Dung lượng iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max 256 GB 25 triệu đồng 32 triệu đồng 35 triệu đồng 38 triệu đồng 512 GB 31,5 triệu đồng 38,5 triệu đồng 41,5 triệu đồng 44,5 triệu đồng 1 TB

45 triệu đồng 48 triệu đồng 51 triệu đồng 2 TB





64 triệu đồng

Hai mẫu Pro/Pro Max cũng có biến động lớn. iPhone 17 Pro không còn bộ nhớ 128 GB. Phiên bản thấp nhất là 256 GB, có giá 35 triệu đồng, bằng với iPhone 16 Pro Max lúc mới trình làng. Trong khi đó, bản iPhone 17 Pro Max 256 GB giá tại Mỹ không đổi, vẫn ở 1.200 USD . Tuy nhiên giá niêm yết của hãng tại Việt Nam tăng đến 3 triệu đồng, lên mức 38 triệu đồng.

Ngoài ra, đúng như những tin đồn trước đó, Apple cũng công bố ngày mở đặt trước tại Việt Nam, cùng thời gian ở các thị trường lớn. Chương trình bắt đầu từ 19h ngày 12/9, máy bắt đầu giao vào 19/9. Theo nhiều nguồn tin, sản phẩm sẽ được phát hành lúc 8h sáng tại Việt Nam, thuộc nhóm quốc gia nhận hàng sớm nhất thế giới. Như vậy, khách hàng trong nước còn nhận máy sớm hơn người dùng Mỹ khoảng 12 tiếng.

Hiện tại, chỉ website Apple công bố thông tin về giá và chương trình bán hàng dự kiến. Các đại lý trong nước, đối tác chính hãng Táo khuyết hoàn toàn không công bố thông tin. Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa đại lý và Apple. Việc quảng cáo, đặt cọc chỉ được bắt đầu sau 19h ngày 12/9.

Giá iPhone 17 tăng mạnh.

Sự kiện ngày 10/9 của Apple ra mắt 4 chiếc điện thoại mới cùng đồng hồ và tai nghe. Đa phần màn ra mắt đều khớp với tin đồn trước đó, không tạo ra nhiều bất ngờ. Giá bán của sản phẩm là phần người dùng quan tâm bởi có nhiều xung đột về yếu tố này. Apple tuyên bố không tăng giá theo lý thuyết so sánh cùng bản bộ nhớ theo mức tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên ở Việt Nam, sau giai đoạn biến động tỷ giá, mức người dùng phải trả để mua iPhone 17 tăng mạnh. Trung bình vào khoảng 3 triệu đồng trên mỗi phiên bản. Chỉ dòng thường, giảm khoảng 500.000 đồng so với iPhone 16 cùng bộ nhớ, nhưng bản rẻ nhất 128 GB lại không còn.

