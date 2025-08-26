Inter Milan hủy diệt đối thủ ở vòng đầu Serie A

Rạng sáng 26/8, Inter Milan đè bẹp Torino 5-0, đặt dấu ấn mạnh mẽ trong trận mở màn Serie A 2025/26 trên sân nhà Giuseppe Meazza.

Inter Milan đè bẹp Torino 5-0 nhờ cú đúp của Marcus Thuram, đặt dấu ấn mạnh mẽ trong trận mở màn Serie A dưới sự dẫn dắt của HLV Christian Chivu.

Marcus Thuram là ngôi sao sáng nhất trận này với cú đúp ở các phút 36 và 62, giúp đội bóng thành Milan gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ cạnh tranh cho danh hiệu vô địch mùa này.

Inter sớm vượt lên ở phút 17 khi Alessandro Bastoni đánh đầu dũng mãnh từ một tình huống phạt góc mở tỷ số. Chưa đầy 18 phút sau, Thuram nâng tỷ số lên 2-0 với pha dứt điểm chính xác.

Ngoài Bastoni và Thuram, Lautaro Martínez cũng điền tên lên bảng tỷ số khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Torino để nâng tỷ số lên 3-0 ngay đầu hiệp. Đến phút 63, Thuram hoàn tất cú đúp, đưa trận đấu lên 4-0.

Pha lập công cuối cùng thuộc về tài năng trẻ Ange-Yoan Bonny, khi anh tận dụng thêm một sai lầm phòng ngự của Torino để ấn định chiến thắng 5-0. Chiến thắng này có ý nghĩa lớn với tân HLV Christian Chivu, khi ông nhận khá nhiều nghi ngờ từ đầu hè.

Đây cũng là cú hích tinh thần cho các CĐV Inter, sau kết thúc mùa 2024/25 đáng quên của đội bóng, khi để tuột Scudetto vào tay Napoli và thất bại thảm hại trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League.