Inter Miami làm điều chưa từng có với Messi

Inter Miami quyết định đặt tên một khán đài trong sân vận động mới theo tên siêu sao Lionel Messi.

Công trình mới với tên gọi Nu Stadium đang trong quá trình xây dựng và sẽ có một khu vực đặc biệt mang tên "Leo Messi Stand". Đây được xem là hành động tri ân dành cho cầu thủ người Argentina khi anh tạo ra ảnh hưởng sâu rộng kể từ khi gia nhập đội bóng năm 2023.

Trong thông cáo chính thức, Inter Miami nhấn mạnh Messi sẽ trở thành một trong số rất ít trường hợp trong lịch sử thể thao thế giới, khi một vận động viên vẫn đang thi đấu đỉnh cao nhưng được vinh danh bằng việc đặt tên khán đài ngay tại sân nhà của mình.

Kể từ khi cập bến Inter Miami, Messi không chỉ nâng tầm chuyên môn của đội bóng mà còn giúp CLB thu hút sự chú ý toàn cầu, cả về mặt hình ảnh lẫn thương mại. Sự hiện diện của anh được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đội bóng non trẻ tại Major League Soccer (MLS).

Theo Forbes, nhờ hiệu ứng cả trong và ngoài sân cỏ của Messi, Inter Miami trở thành CLB giàu nhất MLS năm 2026 với mức định giá 1,35 tỷ USD . Mới năm 2022, tức trước thời điểm Messi gia nhập, đội bóng của ông bầu David Beckham chỉ được định giá 56 triệu USD .

Đáng chú ý, dù từng có sự nghiệp huy hoàng tại Barcelona, Messi vẫn chưa từng được vinh danh bằng một khán đài mang tên mình khi còn thi đấu. Điều này càng khiến quyết định của Inter Miami trở nên đặc biệt và hiếm có.

Khán đài mang tên Messi vì thế không chỉ là biểu tượng tri ân, mà còn phản ánh tầm ảnh hưởng hiếm có của một huyền thoại vẫn đang tiếp tục viết nên lịch sử trên sân cỏ.

