Inter Miami kiếm bộn tiền ở FIFA Club World Cup

Sau trận hòa 2-2 với Palmeiras hôm 24/6, đội bóng của Messi giành vị trí thứ hai ở bảng A và giành quyền vào vòng 16 đội gặp PSG vào ngày 29/6. Đây là cơ hội lớn để Inter Miami kiếm thêm tiền thưởng.

Với việc tham dự giải đấu, Inter Miami nhận được 9,55 triệu USD từ FIFA. Bên cạnh đó, họ kiếm được 1 triệu USD từ trận hòa với Al Ahly, 2 triệu USD từ chiến thắng trước Porto và thêm 1 triệu USD khi hòa Palmeiras.

Tới thời điểm vào vòng 16 đội, Inter Miami thu về 13,55 triệu USD . Vào vòng knock-out, họ nhận thêm 7,5 triệu USD , qua đó tổng tiền thưởng chạm mốc 21,05 triệu USD . Nếu thắng PSG, Inter Miami sẽ nhận thêm 13,125 triệu USD , nâng tổng thu nhập từ giải đấu lên hơn 34 triệu USD .

Các đội bóng và cầu thủ luôn khao khát danh hiệu và vinh quang. Tuy nhiên, đối với những CLB như Inter Miami ở MLS hay các đội ngoài châu Âu, phần thưởng tài chính mà FIFA mang lại tại Club World Cup 2025™ có giá trị không kém việc giành được chiếc cúp.

Tất nhiên, càng tiến sâu, tiền thưởng càng lớn. Nhưng để làm được điều đó, các đội phải đối mặt với nhiều ông lớn hàng đầu thế giới như PSG, Real Madrid, Manchester City hay Juventus, vốn là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Tổng cộng tiền thưởng 1 tỷ USD sẽ được chia cho tất cả CLB tham dự, tùy vào thành tích ở giải đấu. Đội vô địch có thể bỏ túi số tiền lên tới 125 triệu USD , chỉ thấp hơn một chút so với tiền thưởng ở Premier League.

Dù vậy, việc phân chia tiền thưởng ở MLS tương đối khác biệt bởi Liên đoàn có quyền tài chính đối với các CLB. Điều này đồng nghĩa tiền thưởng từ FIFA không trực tiếp chuyển cho chủ sở hữu CLB Seattle, Miami và LAFC, mà được chuyển về Liên đoàn.

