Inter Miami không mạo hiểm với Messi

HLV Javier Mascherano xác nhận rằng Lionel Messi tiếp tục vắng mặt khi Inter Miami đối đầu Orlando City ở vòng 26 MLS sẽ diễn ra vào sáng 11/8.

Hiện vẫn chưa rõ Messi sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu.

“Không, Leo sẽ không thể ra sân”, Mascherano phát biểu với ESPN. “Cậu ấy đang ổn, nhưng rõ ràng sẽ là điên rồ nếu mạo hiểm đưa cậu ấy đến thi đấu ở Orlando, đặc biệt khi Inter Miami còn nhiều trận đấu quan trọng phía trước. Chúng tôi lạc quan rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại cùng đội”.

Messi dính chấn thương cơ bắp nhẹ ở chân phải trong trận đấu tại Leagues Cup với Necaxa vào ngày 2/8, buộc anh phải rời sân ngay phút 11. Thời gian trở lại của ngôi sao người Argentina vẫn chưa được xác định.

Messi chấn thương là tin không vui với HLV Javier Mascherano, bởi Inter Miami chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải. Đội bóng của Leo sẽ đối đầu Orlando City, trước khi tiếp đón LA Galaxy vào ngày 16/8, sau đó tham dự vòng tứ kết Leagues Cup chỉ ba ngày sau, vào ngày 19/8.

Mật độ thi đấu dày đặc với liên tiếp các trận "đại chiến" khiến Inter Miami không muốn mạo hiểm với Messi.

Mật độ thi đấu dày đặc với liên tiếp các trận "đại chiến" khiến Inter Miami không muốn mạo hiểm với Messi. Đội bóng của HLV Mascherano vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu bảng xếp hạng miền Đông MLS và danh hiệu Leagues Cup.

Ở vòng tứ kết Leagues Cup, Inter Miami sẽ chạm trán Tigres UANL, một trong những đội mạnh nhất Mexico hiện tại. Đội ngũ y tế của Inter Miami hy vọng Messi sẽ kịp trở lại ở màn so tài với Tigres.

Siêu sao người Argentina ghi 18 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo sau 18 trận đấu tại MLS mùa này. Một tháng qua, Messi có phong độ rất cao, ghi bàn hoặc kiến tạo trong 6 trên 7 trận gần nhất, bao gồm 5 trận liên tiếp lập cú đúp.

Điều đó khiến Inter Miami phụ thuộc nhiều hơn vào Messi, dẫn đến việc Leo phải thi đấu trọn vẹn 90 phút trong 4 trận gần nhất của CLB, cho đến trước khi đối đầu Necaxa. Cần nhớ rằng Messi có tiền sử chấn thương cơ bắp, từng bỏ lỡ một số trận kể từ khi mới gia nhập Inter Miami vào năm 2023.