Indonesia sắp đổi mệnh giá tiền

Bộ Tài chính Indonesia cho biết nước này đang chuẩn bị dự luật đổi mệnh giá đồng rupiah, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, duy trì sự ổn định và củng cố uy tín của đồng tiền.

Bộ Tài chính Indonesia đang soạn thảo dự luật đổi mệnh giá đồng rupiah, dự kiến hoàn thiện vào năm 2027. Ảnh: Reuters.

Dự thảo trên được đề cập trong Quy định Bộ Tài chính (PMK) số 70/2025 về kế hoạch chiến lược giai đoạn 2025-2029, ban hành ngày 10/10 và có hiệu lực từ ngày 3/11, theo Jakarta Globe.

"Tờ dự luật về đổi mệnh giá đồng rupiah là dự luật kế thừa, dự kiến được hoàn thiện vào năm 2027", tài liệu nêu.

Việc loại bỏ các số 0 trên đồng rupiah sẽ không làm ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Ví dụ, tờ 1.000 rupiah sẽ trở thành 1 rupiah nhưng giá trị hàng hóa và dịch vụ vẫn được giữ nguyên.

Giới chức nước này cho rằng động thái trên nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng uy tín đồng rupiah, cải thiện năng lực cạnh tranh của Indonesia, đồng thời củng cố niềm tin vào đồng nội tệ.

Ý tưởng cắt giảm số chữ số trên đồng rupiah đã nhiều lần được nhắc đến trong hơn một thập kỷ qua. Năm 2023, Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết họ đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để triển khai quy trình đổi mệnh giá tiền, bao gồm thiết kế tiền mới và chuẩn bị vận hành, song lại chưa tìm được thời điểm phù hợp.

Khi đó, các nhà hoạch định chính sách viện dẫn 3 yếu tố cần cân nhắc: điều kiện kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, sự ổn định hệ thống tài chính - tiền tệ, cùng bối cảnh chính trị - xã hội.

Ngân hàng trung ương nhấn mạnh kế hoạch đổi mệnh giá "không phải phá giá đồng tiền". Tuy nhiên, người dân vẫn có tâm lý thận trọng do các vấn đề xảy ra trong quá khứ như lạm phát hay khủng hoảng tiền tệ.

Mặt khác, một kế hoạch tương tự đã xuất hiện vào năm 2016 dưới thời cựu Tổng thống Joko Widodo và cựu Thống đốc Ngân hàng Indonesia Agus Martowardojo, trong khi giới chức nước này cũng từng trình lên Quốc hội dự thảo luật đổi mệnh giá tiền vào năm 2015 nhưng chưa bao giờ được thông qua.

Về vấn đề này, ông Syafruddin Karimi, Giáo sư kinh tế tại Đại học Andalas, cho biết việc đổi mệnh giá không phải là ưu tiên cấp bách và có thể khiến các nhà hoạch định chính sách xao nhãng trước những thách thức kinh tế quan trọng hơn.

Ông lập luận rằng quá trình này sẽ gây tốn kém về mặt kỹ thuật, bao gồm việc in tiền mới, nâng cấp phần mềm ngân hàng và hệ thống kế toán, cũng như thay đổi hàng tỷ nhãn giá, hợp đồng và báo cáo tài chính trên toàn quốc.

Đồng thời, trong giai đoạn chuyển đổi, tiền cũ và tiền mới sẽ lưu thông cùng lúc, tạo ra sự trùng lặp hành chính, tâm lý không chắc chắn của người tiêu dùng, thậm chí là cơ hội cho các hành vi gian lận.

"Tất cả quá trình này đòi hỏi nguồn lực lớn, thời gian dài và một chiến dịch giáo dục công chúng trên toàn quốc", ông nói thêm.