Indonesia muốn phát triển trung tâm tài chính quốc tế trên đảo Bali

Truyền thông Indonesia cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị cho kế hoạch phát triển đặc khu kinh tế Kura Kura Bali thành một trung tâm tài chính quốc tế (IFC).

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Airlangga Hartarto cho biết việc phát triển đặc khu kinh tế (SEZ) Kura Kura Bali đang được đẩy nhanh tiến độ, nhằm đưa "hòn đảo thiên đường" của Indonesia trở thành trung tâm tiềm năng của lĩnh vực tài chính, theo hãng tin Antara.

Vị Bộ trưởng nói thêm tiềm năng phát triển SEZ Kura Kura Bali thành một trung tâm tài chính quốc tế sẽ được thảo luận trực tiếp với quỹ đầu tư quốc gia Danantara.

Hiện, chính phủ nước này đang hoàn thiện các quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập một SEZ dành cho lĩnh vực tài chính tại Bali. Theo kế hoạch, khu vực này sẽ được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của một trung tâm tài chính, từ cơ chế quản trị đến việc cung cấp các tiện ích có khả năng thu hút các nhà đầu tư toàn cầu.

Dữ liệu từ đơn vị quản lý Bali Turtle Island Development cho biết khu vực Kura Kura Bali đang phát triển một hệ sinh thái "Quận tri thức", với trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và trung tâm nghiên cứu quốc tế về rừng ngập mặn.

Ngoài ra, SEZ Kura Kura Bali cũng đang xây dựng một hệ sinh thái nhằm hỗ trợ hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế thông qua trung tâm kinh doanh (Business Hub), vốn được thiết kế như một điểm kết nối giữa chương trình Global Blended Finance Alliance (GBFA), các trường kinh doanh và những nền tảng đầu tư hàng đầu tại Indonesia.

Trong năm nay, SEZ Kura Kura Bali sẽ tiếp tục được hoàn thiện với một số dự án chiến lược. Tính đến quý I, khu vực này đã ghi nhận tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 1.620 tỷ rupiah (khoảng 100 triệu USD ), tạo việc làm cho 2.146 lao động.

Trong khi đó, đối với SEZ Sanur cũng tại Bali, ông Hartarto nhấn mạnh việc phát triển đang tập trung vào quá trình củng cố hệ sinh thái du lịch y tế nhằm đưa Indonesia trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới.

Một trong những cơ sở tiêu biểu tại đây là bệnh viện quốc tế Bali, đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2025 và cung cấp nhiều dịch vụ chuyên khoa. Đến quý I/2026, bệnh viện đã ghi nhận 14.950 lượt bệnh nhân, trong đó 60% là người nước ngoài và 40% là công dân Indonesia.

Đồng thời, phòng khám Solitaire tại SEZ Sanur dự kiến bắt đầu hoạt động trong năm 2026, cung cấp các dịch vụ như phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ y khoa, tạo hình cơ thể, cấy tóc cũng như liệu pháp tế bào gốc chống lão hóa.

Lũy kế đến hết quý I, SEZ Sanur đã ghi nhận tổng vốn đầu tư đạt 3.570 tỷ rupiah (khoảng 230 triệu USD ) và thu hút hơn 279.000 lượt khách.