Indonesia tính vay tiền Trung Quốc bằng nhân dân tệ

Indonesia dự định phát hành lô “trái phiếu gấu trúc” đầu tiên vào năm tới, trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy vai trò toàn cầu của nhân dân tệ và chiến lược phi USD hóa.

Indonesia đang cân nhắc phát hành trái phiếu định danh bằng nhân dân tệ để tận dụng lãi suất thấp và đa dạng hóa nguồn vốn. Ảnh: Nikkei Asia.

Financial Times dẫn hai nguồn tin am hiểu cho hay, Bộ Tài chính Indonesia đang thảo luận các điều khoản cho đợt phát hành trái phiếu định danh bằng nhân dân tệ (RMB) này.

Việc Jakarta quan tâm đến trái phiếu gấu trúc - tức trái phiếu phát hành bằng nhân dân tệ dành cho nhà đầu tư tại thị trường Trung Quốc đại lục - diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tích cực thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong thương mại và tài chính quốc tế để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu và củng cố vị thế của RMB.

Với mức lãi suất thấp tại Trung Quốc, đồng nhân dân tệ đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các quốc gia và doanh nghiệp muốn tìm nguồn vốn rẻ hơn hoặc giảm rủi ro từ căng thẳng kinh tế Mỹ - Trung. Trước đó, Brazil, Pakistan và Slovenia cũng đã thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu gấu trúc trong năm nay.

“Với các tổ chức phát hành quốc tế, đây là cơ hội mở rộng lựa chọn tài chính, tiếp cận cơ sở nhà đầu tư lớn hơn trong dài hạn, đồng thời giảm chi phí huy động vốn”, ông Tommy Xie, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô châu Á của OCBC, nhận định.

“Ngày càng nhiều nước muốn giảm phụ thuộc vào đồng USD và tìm kiếm các thị trường thay thế”, ông nói thêm.

Hoạt động cho vay quốc tế bằng RMB của Trung Quốc đang tăng mạnh, trong khi lượng phát hành “trái phiếu dim sum” - trái phiếu RMB phát hành ở ngoài Trung Quốc - được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay.

Đã có nhiều nước phát hành trái phiếu gấu trúc nhờ mức lãi suất thấp tại Trung Quốc. Ảnh: Express Tribune.

Nhờ các cải cách quy định của Bắc Kinh và chi phí vốn thấp hơn, trái phiếu gấu trúc trở nên phổ biến hơn từ năm 2023. Theo dữ liệu của Wind, năm ngoái lượng phát hành loại trái phiếu này đạt mức kỷ lục 195 tỷ RMB (tương đương 27 tỷ USD ), dù vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thị trường nợ khổng lồ của Trung Quốc.

Phần lớn lượng trái phiếu này do các công ty nước ngoài phát hành, song các chính phủ đang ngày càng quan tâm. Theo báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), quy mô thị trường trái phiếu gấu trúc dự kiến sẽ tăng mạnh trong những năm tới và trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Chính phủ của Tổng thống Prabowo Subianto đang mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ song song với nỗ lực tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Tháng 10 vừa qua, Indonesia đã phát hành lô trái phiếu dim sum đầu tiên trị giá 6 tỷ RMB và dự kiến tiếp tục phát hành thêm trong năm tới, theo hai nguồn tin thân cận.

Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Tài chính Indonesia đều chưa đưa ra bình luận về kế hoạch này.

Theo tuyên bố của doanh nghiệp, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và định chế tài chính Trung Quốc đang tích cực tiếp cận chính phủ để quảng bá trái phiếu gấu trúc, cho thấy thị trường này ngày càng mở rộng với những khoản nợ có chủ quyền.

Công ty Fareast Credit, có trụ sở tại Thượng Hải, đã đề xuất ý tưởng phát hành panda bonds với Bộ Tài chính, Cơ quan Kế hoạch Quốc gia và một số bộ khác của Indonesia trong các chuyến thăm Jakarta năm nay, theo một nguồn tin nắm rõ cuộc gặp. Fareast cũng thảo luận về khả năng huy động các loại trái phiếu khác định danh bằng nhân dân tệ.

Ngoài Indonesia, Fareast còn chào mời phát hành trái phiếu gấu trúc tới Lào và một số quốc gia Đông Nam Á khác.

Nguồn tin tại Indonesia cho biết Ngân hàng Trung Quốc - một ngân hàng quốc doanh - cũng đã thảo luận về việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ với các quan chức cấp cao của chính phủ Jakarta.