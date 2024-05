Hyundai Accent 2024 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 439 triệu đồng

Hyundai Accent 2024 lột xác về ngoại thất, thêm nâng cấp về trang bị trong khi giá bán cũng tăng nhẹ so với thế hệ cũ.

Hyundai Accent thế hệ mới chính thức trình làng thị trường Việt Nam.

TC Motor vừa chính thức trình làng Hyundai Accent 2024 tại thị trường Việt Nam. Ở thế hệ mới, xe vẫn được lắp ráp tại Việt Nam với tổng cộng 4 phiên bản, giá niêm yết khởi điểm ở mức 439 triệu đồng.

4 phiên bản, không có máy Turbo

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Accent 2024 là 1.5 MT, bên cạnh các phiên bản khác bao gồm 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp. Giá niêm yết của các phiên bản Hyundai Accent 2024 tương ứng lần lượt là 439 triệu, 489 triệu, 529 triệu và 569 triệu đồng.

Như vậy khác với Hyundai Verna dành cho khách hàng Ấn Độ, Hyundai Accent 2024 tại thị trường Việt Nam sẽ không có biến thể sử dụng động cơ tăng áp.

Hyundai Accent 2024 có kích thước trội hơn thế hệ cũ, còn chiều dài cơ sở cũng nhỉnh hơn 70 mm.

Hyundai Accent 2024 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4535 x 1765 x 1485 mm cùng chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ cũ, Hyundai Accent 2024 dài hơn 95mm, rộng hơn 36mm, cao hơn 15mm còn chiều dài cơ sở cũng nhỉnh hơn 70 mm.

Ở thế hệ mới, Hyundai Accent có sự lột xác về ngoại hình khi sở hữu dải đèn LED định vị ban ngày kéo hết chiều rộng đầu xe. Cụm đèn chiếu sáng full LED được đặt thấp và liền mạch với lưới tản nhiệt. Hông xe Accent 2024 được dập nổi các đường gân tạo ra dáng vẻ thể thao và cơ bắp.

Ngoại thất của Hyundai Accent 2024 có sự lột xác đáng kể.

Đuôi xe Hyundai Accent 2024 mang nhiều nét tương đồng với Hyundai Elantra. Thế hệ tiếp theo của mẫu sedan cỡ B sở hữu đuôi xe với thiết kế góc cạnh cùng dải đèn hậu dạng LED chạy hết chiều rộng xe.

Trên phiên bản 1.5 AT Cao cấp, xe sử dụng bộ mâm kích thước 16 inch, trong khi các phiên bản còn lại được trang bị bộ la-zăng kích thước 15 inch.

Nội thất nâng cấp, không có cửa sổ trời

Khoang lái Hyundai Accent 2024 được trang bị màn hình đa thông tin kích thước 10,25 inch đặt sau vô lăng, bên cạnh màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch trên các phiên bản số tự động.

Bảng điều khiển của Hyundai Accent 2024 vẫn chủ đạo bởi các phím bấm vật lý. Xe sở hữu vô lăng 2 chấu thay vì 3 chấu như thế hệ trước, cần số bọc da cũng có thiết kế mới nhưng cửa sổ trời đã bị lược bỏ.

Ở phiên bản 1.5 AT Cao cấp, Hyundai Accent 2024 được trang bị hệ thống điều hòa tự động, tính năng làm mát cho hàng ghế trước, đế sạc không dây, hàng ghế sau có thể gập 60:40 tích hợp bệ tì tay, đi kèm gói công nghệ an toàn chủ động SmartSense.

Gói công nghệ này bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm trước sau, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển, phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn cùng với đèn pha tự động thích ứng.

Ngoài ra, Hyundai Accent các phiên bản còn lại vẫn sở hữu các công nghệ an toàn tiêu chuẩn bao gồm chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM cùng tối thiểu 2 túi khí.

Mẫu sedan cỡ B của Hyundai sẽ được trang bị động cơ SmartStream G dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 144 Nm. So với thế hệ cũ, Hyundai Accent 2024 mạnh hơn 15 mã lực và mô-men xoắn cũng trội hơn 12 Nm. Sức mạnh từ động cơ được truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp iVT.

Động cơ SmartStream G dung tích 1.5L trên Hyundai Accent 2024.

Hyundai Accent ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu vào tháng 4/2018. Ở thời điểm đó, Hyundai Accent được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy ở Ninh Bình, sở hữu 4 phiên bản khác nhau cùng tổng cộng 6 tùy chọn màu sắc.

Năm 2022, Hyundai Accent từng cùng với Toyota Vios tạo ra cuộc đua song mã hấp dẫn về doanh số, không chỉ trong phân khúc sedan cỡ B mà còn cho vị trí bán chạy nhất toàn thị trường xe Việt. Kết thúc năm 2022, Hyundai Accent chấp nhận xếp sau đối thủ Toyota Vios với khoảng cách chỉ 884 xe.

Trong năm 2024, Hyundai Accent đang tạm thời là sedan cỡ B bán tốt nhất thị trường. Sau 4 tháng đầu năm, doanh số lũy kế của Hyundai Accent đạt 3.096 xe, trong khi Toyota Vios sở hữu doanh số lũy kế 2.680 xe, còn Honda City đã hoàn tất bàn giao 2.570 xe cho khách hàng Việt.

Với giá niêm yết 439-569 triệu đồng, Hyundai Accent 2024 được cho là sở hữu khoảng giá tương đối cạnh tranh khi đặt cạnh các đối thủ trực tiếp như Toyota Vios (458-545 triệu đồng) hay Honda City (559-609 triệu đồng).