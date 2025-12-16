Hyun Bin tăng 14 kg

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Để có thân hình hoàn hảo cho vai diễn trong "Made in Korea", Hyun Bin đã phải ăn uống, luyện tập để tăng khoảng 14 kg.

Theo Chosun, tối 15/12, bộ phim Made in Korea do Hyun Bin đóng chính có buổi ra mắt trước truyền thông tại khách sạn Grand InterContinental Parnas ở Gangnam-gu, Seoul. Sự kiện quy tụ đạo diễn cùng nhiều ngôi sao như Hyun Bin, Jung Woo Sung, Woo Do Hwan, Won Ji An...

Trên thảm đỏ, Hyun Bin xuất hiện lịch lãm, đầy phong độ ở tuổi 43. Tuy nhiên, dân mạng thắc mắc việc anh không đi cùng bà xã Son Ye Jin. Một số nguồn tin cho rằng cô đã vào thẳng rạp chiếu bằng lối đi riêng, né tránh xuất hiện tại thảm đỏ.

Trước đó, tại lễ trao giải Rồng Xanh, vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin lần lượt được xướng tên chiến thắng 2 hạng mục Ảnh hậu và Ảnh đế. Điều này khiến một bộ phận khán giả tranh cãi, cho rằng BTC cố tình trao giải cho cặp đôi nhằm tạo hiệu ứng truyền thông, trong khi một số diễn viên khác còn màn thể hiện ấn tượng hơn lại trượt giải.

Hyun Bin anh 1

Hyun Bin tại buổi họp báo phim. Ảnh: Yonhap News.

Lấy bối cảnh những năm 1970, Made in Korea kể về câu chuyện của Baek Ki Tae (Hyun Bin), trưởng phòng Cơ quan Tình báo Trung ương KCIA, bất chấp mọi giá để đạt được đỉnh cao quyền lực và danh vọng. Ở phe đối diện là Jang Gun Young (Jung Woo Sung), một công tố viên điên cuồng đuổi theo để đối đầu với Baek Ki Tae.

Hyun Bin tiết lộ anh đã tăng khoảng 14 kg cho vai diễn Baek Ki Tae, trưởng phòng Tình báo của KCIA. Tài tử giải thích: "Tôi muốn KCIA thể hiện được sức mạnh đáng gờm của một trong những cơ quan quyền lực nhất thế giới. Vì vậy, tôi đã tăng cân, tập luyện và tăng cơ bắp. Đây là thân hình to lớn nhất mà tôi từng có trong sự nghiệp diễn xuất của mình".

Hoàng Nhi

  • Hyun Bin

    Hyun Bin

    Hyun Bin tên thật là Kim Tae Pyung là một nam diễn viên người Hàn Quốc ra mắt vào năm 2003 nhưng đến 2005 anh mới được khán giả chú ý đến qua bộ phim truyền hình "Tên tôi là Kim Sam Soon". Năm 2010, sự thành công của bộ phim "Secret Garden" đã mang tên tuổi của Hyun Bin trở thành một hiện tượng và giúp anh đạt giải Baeksang Arts Awards 47.

    • Ngày sinh: 25/09/1982
    • Chiều cao: 1.84 m
    • Phim tiêu biểu: Tên tôi là Kim Sam Soon, Secret Garden, Hyde Jekyll Me, Late Autumn, Come Rain Come Shine,...

Đọc tiếp

