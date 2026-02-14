Huỳnh Phương nói lời yêu với Khả Như

Trong dịp Valentine, Huỳnh Phương đăng ảnh tình tứ bên Khả Như. Nam diễn viên cũng bày tỏ tình cảm với bạn gái.

Tối 14/2, trong dịp lễ Tình Nhân, Huỳnh Phương đăng tải ảnh tình tứ bên Khả Như. Cả hai diện trang phục đồng điệu. "Vẻ đẹp không nằm trên gò má mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình", nam diễn viên chia sẻ.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi chúc phúc cho cặp diễn viên. Ít giờ trước, Khả Như cũng đăng tải bộ ảnh gói bánh chưng ngày Tết bên cạnh Huỳnh Phương và Thu Trang.

Huỳnh Phương đăng ảnh tình cảm bên Khả Như. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Huỳnh Phương và Khả Như thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Họ đồng hành trong nhiều dự án, sự kiện giải trí và đi du lịch chung. Cả hai còn lộ "hint" sống chung nhà.

Trước đó, Khả Như vướng tin sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận thông qua video trên trang cá nhân.

Khả Như sinh năm 1987 là diễn viên, đạo diễn sân khấu và nhà sản xuất phim. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, sau đó lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Cô được biết tới qua các bộ phim như Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, “Em” là của em, Nhà bà Nữ…

Huỳnh Phương sinh năm 1992, được biết tới qua các video của nhóm hài FAPtv sau đó tham gia một số dự án như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử. Huỳnh Phương từng có thời gian hẹn hò ca sĩ Sĩ Thanh.