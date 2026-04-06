Huỳnh Hiểu Minh xin lỗi

Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi để con trai 9 tuổi đạp xe dạo phố. Anh lên tiếng xin lỗi, cho biết đã tới cơ quan cảnh sát giao thông để chuẩn bị nhận xử phạt.

Theo Sinchew, Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi cùng con trai Tiểu Hải Miên đạp xe dạo phố. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ loạt khoảnh khắc vui vẻ khi đạp xe cùng nhóc tì 9 tuổi. Hai bố con mặc đồ đôi. Huỳnh Hiểu Minh đi xe đạp công cộng trong khi con trai anh sử dụng loại xe thể thao.

Bài đăng của Huỳnh Hiểu Minh gây tranh luận khi dân mạng chỉ ra nam diễn viên không tuân thủ luật giao thông. Cụ thể, theo quy định trong Luật An toàn Giao thông Đường bộ của Trung Quốc, trẻ em dưới 12 tuổi không được phép đi xe đạp ra đường. Loạt ảnh con trai 9 tuổi của Huỳnh Hiểu Minh đạp xe trên phố nhanh chóng lan truyền và leo lên top tìm kiếm.

Trước làn sóng bàn luận của dân mạng, Huỳnh Hiểu Minh đã có động thái xóa bài đăng.

Huỳnh Hiểu Minh đã xóa loạt ảnh gây tranh cãi. Ảnh: Weibo.

Tới tối 5/4, ngôi sao Sunshine Club lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai phạm. "Hôm qua đúng dịp nghỉ lễ, tôi đưa con ra ngoài đạp xe dưới ánh xuân, vốn chỉ muốn tận hưởng thiên nhiên, nhưng sau khi được cư dân mạng nhắc nhở mới nhận ra mình đã vi phạm luật giao thông", Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ.

Anh khẳng định sẽ đặt sự an toàn của trẻ em và việc tuân thủ pháp luật lên hàng đầu, đồng thời cho biết đã chủ động đến cơ quan cảnh sát giao thông để chuẩn bị nhận xử phạt. Tuy nhiên, vì vào dịp cuối tuần nên anh được đề nghị quay lại xử lý sau.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, tài tử còn tham gia sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội, duy trì sức ảnh hưởng trong làng giải trí Hoa ngữ suốt hơn hai thập kỷ.