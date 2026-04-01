Huyền thoại Lucescu qua đời

Mircea Lucescu, một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá Romania, đã qua đời ở tuổi 80.

Di sản Lucescu để lại sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ.

Theo The Guardian, thông tin được Bệnh viện Cấp cứu Đại học Bucharest xác nhận vào rạng sáng 8/4 (giờ Hà Nội).

Lucescu qua đời chỉ vài tuần sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Romania vào vòng play-off World Cup, nơi họ đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết và để thua 0-1. Chỉ vài ngày sau thất bại đó, Lucescu từ chức sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim sau một lần ngã quỵ trong buổi tập. Và giờ đây, người ta đã xác nhận rằng ông Lucescu đã qua đời.

Lucescu không chỉ là một huấn luyện viên xuất sắc mà còn là một cầu thủ tài năng trong quá khứ. Ông từng có 64 lần khoác áo đội tuyển Romania và là đội trưởng tại World Cup 1970. Trên cương vị huấn luyện, ông ghi dấu ấn đậm nét khi đưa Romania giành vé tham dự Euro 1984, một cột mốc lịch sử của bóng đá nước này.

Sự nghiệp cầm quân của Lucescu kéo dài qua nhiều quốc gia và câu lạc bộ lớn. Ông từng vô địch Thổ Nhĩ Kỳ cùng Galatasaray năm 2002 và tiếp tục đăng quang với Besiktas chỉ một năm sau đó.

Tuy nhiên, đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện của ông phải kể đến quãng thời gian tại Shakhtar Donetsk. Trong hơn một thập kỷ dẫn dắt đội bóng Ukraine, ông giành nhiều danh hiệu quốc nội và đặc biệt là chức vô địch UEFA Cup năm 2009.

Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Lucescu vẫn trở lại dẫn dắt đội tuyển Romania với khát khao đưa đội bóng trở lại đấu trường World Cup. Trong những chia sẻ gần đây, ông khẳng định đó là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bóng đá quê hương, chứ không phải vì danh vọng hay tiền bạc.