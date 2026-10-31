Huyền thoại làng golf thay đổi tư duy thi đấu nhờ đọc sách

Pádraig Harrington tin rằng khả năng làm chủ suy nghĩ là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trên sân golf. Vì vậy, ông dành hàng chục năm đọc sách và nghiên cứu tâm lý thi đấu.

Pádraig Harrington (sinh năm 1971), golfer chuyên nghiệp người Ireland, là một trong những tay golf thành công nhất lịch sử quốc gia này. Ông từng giành 3 danh hiệu major, gồm The Open Championship năm 2007, 2008 và PGA Championship năm 2008, đồng thời vươn lên vị trí số 3 thế giới. Năm 2024, ông được ghi danh vào World Golf Hall of Fame (Đại sảnh Danh vọng Golf Thế giới), khóa tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho môn golf.

Pádraig Harrington xem khả năng kiểm soát tâm lý đóng vai trò quan trọng không kém kỹ thuật trên sân golf. Để cải thiện khía cạnh này, ông thường tìm đến những cuốn sách về tâm lý thể thao và phát triển bản thân, sau đó áp dụng kiến thức vào quá trình thi đấu. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2015, Harrington cho biết đã đọc rất nhiều sách về tâm lý thể thao và dành hàng chục năm nghiên cứu cách kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc.

Đọc để hiểu bản thân

Một trong những cuốn sách yêu thích của Harrington là Being Happy! (tạm dịch: Sống hạnh phúc) của Andrew Matthews, tác giả người Australia chuyên viết sách phát triển bản thân. Tác phẩm tập trung vào cách con người nhìn nhận cuộc sống, đối diện khó khăn và xây dựng tư duy tích cực. Thông qua những câu chuyện đời thường, Matthews khuyến khích độc giả điều chỉnh thái độ trước các tình huống không mong muốn, đồng thời tìm kiếm sự hài lòng từ những điều trong tầm kiểm soát.

Trong số những tác phẩm từng đọc, Golf Is Not a Game of Perfect (tạm dịch: Golf không phải trò chơi của sự hoàn hảo) của Bob Rotella, nhà tâm lý học thể thao người Mỹ, có ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của Harrington. Năm 1997, sau khi đọc cuốn sách, Harrington ấn tượng với những quan điểm của Rotella về tâm lý thi đấu đến mức quyết định tìm đến Virginia (Mỹ) để gặp trực tiếp tác giả, theo Irish Independent.

Pádraig Harrington yêu thích các tác phẩm khai thác mối quan hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hiệu suất thi đấu. Ảnh: Books 4 People, The Nile.

Cuốn sách tập trung vào cách golfer duy trì sự tự tin, kiểm soát suy nghĩ và chấp nhận những cú đánh chưa hoàn hảo. Rotella cho rằng người chơi cần tập trung vào quá trình thực hiện cú đánh, đồng thời hạn chế để những sai lầm trước đó ảnh hưởng đến quyết định tiếp theo.

Những bài học từ Rotella giúp Harrington tự tin hơn và giữ bình tĩnh trước áp lực thi đấu. Trong cuộc phỏng vấn với PGA Tour năm 2024, tay golf cho biết vẫn áp dụng các phương pháp của chuyên gia tâm lý này.

Harrington còn có cơ hội đóng góp vào các tác phẩm của chính người thầy này. Năm 2021, ông viết lời tựa cho Make Your Next Shot Your Best Shot: The Secret to Playing Great Golf (tạm dịch: Biến cú đánh tiếp theo thành cú đánh tốt nhất: Bí quyết chơi golf xuất sắc), do Rotella và Roger Schiffman thực hiện.

Thay đổi tư duy thi đấu nhờ sách

Một tác phẩm khác từng khiến Harrington suy nghĩ lại về bản thân là The Chimp Paradox (tạm dịch: Nghịch lý con tinh tinh) của Steve Peters, bác sĩ tâm thần người Anh chuyên nghiên cứu tâm lý và hiệu suất con người. Cuốn sách giải thích mối quan hệ giữa cảm xúc và lý trí, giúp người đọc nhận diện, kiểm soát phản ứng cảm xúc để đưa ra quyết định tốt hơn.

Harrington tiết lộ ban đầu ông không nghĩ những lý thuyết trong sách phù hợp với mình. Golfer cho rằng các biểu hiện mất kiểm soát cảm xúc phải là nổi nóng, la hét hoặc ném gậy trên sân, còn bản thân ông hiếm khi hành động như vậy.

Tuy nhiên, qua những trao đổi với Peters, Harrington nhận ra bản thân thường phân tích quá mức và liên tục tìm lỗi trong từng cú đánh. Ông thừa nhận từng trải qua 4-5 năm hiếm khi hài lòng với màn thể hiện của mình, ngay cả khi đạt kết quả tốt.

Trong tuần tham dự Portugal Masters 2016, Harrington đọc The Pressure Principle: Handle Stress, Harness Energy, and Perform When It Counts (tạm dịch: Nguyên tắc áp lực: Kiểm soát căng thẳng, khai thác năng lượng và thể hiện tốt vào thời điểm quyết định) của Dave Alred, chuyên gia huấn luyện hiệu suất người Anh.

Theo Irish Golf Desk, Harrington cho biết cuốn sách giúp ông nhận ra bản thân thường có những suy nghĩ tiêu cực về khả năng thi đấu. Trong tuần diễn ra Portugal Masters 2016, ông chú ý hơn đến cách tự động viên bản thân và tư thế khi di chuyển trên sân. Golfer đánh giá những điều chỉnh này đã giúp ích trong hành trình giành chức vô địch.

Những năm gần đây, Harrington tiếp tục thi đấu thành công ở các giải dành cho golfer kỳ cựu. Năm 2025, ông giành chức vô địch U.S. Senior Open.

Năm nay, Harrington tiếp tục duy trì phong độ ở các giải golf dành cho vận động viên trên 50 tuổi. Ông bảo vệ thành công chức vô địch U.S. Senior Open vào tháng 7. Đây là lần thứ ba golfer Ireland đăng quang tại giải đấu này, đồng thời nâng tổng số chiến thắng của ông trên PGA Tour Champions, theo PGA.