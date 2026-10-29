Cựu số 1 quần vợt thế giới học nuôi dạy con từ sách

Sau nhiều năm gác lại đam mê vì sự nghiệp quần vợt, cựu tay vợt số một thế giới Daniil Medvedev lần đầu đọc hết một cuốn sách để học cách chăm sóc và nuôi dạy con.

Daniil Medvedev (sinh năm 1996), cựu tay vợt số 1 thế giới, từng có tuổi thơ gắn liền với những cuốn sách trinh thám và phiêu lưu. Theo tờ Sport-Express, anh đặc biệt yêu thích các tác phẩm của Arthur Conan Doyle và Jack London.

Olga Medvedeva, mẹ của tay vợt, tiết lộ con trai có thói quen tìm hiểu sâu những điều khiến mình hứng thú. Khi yêu thích một tác giả, Medvedev có thể dành nhiều thời gian đọc liên tục các tác phẩm của người đó.

Trong đó, Arthur Conan Doyle (1859-1930), nhà văn Scotland nổi tiếng với loạt truyện trinh thám Sherlock Holmes, từng là một trong những tác giả khiến Medvedev say mê. Anh thậm chí muốn đọc hết các tác phẩm của nhà văn này.

Medvedev cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Jack London (1876-1916), nhà văn Mỹ nổi tiếng với những câu chuyện phiêu lưu, sinh tồn và khám phá thiên nhiên.

Niềm yêu thích sách của Medvedev dần thay đổi khi anh trưởng thành và dành phần lớn thời gian cho quần vợt.

Trong cuộc họp báo tại Rolex Paris Masters tháng 11/2020, Medvedev được hỏi về thói quen đọc sách, sau khi một phóng viên nhận xét anh là tay vợt có nền tảng học vấn tốt và thông thạo nhiều ngôn ngữ. Người này cũng tò mò liệu Medvedev có thường đọc các tác phẩm kinh điển của văn học Nga như sách của Fyodor Dostoevsky, Leo Tolstoy hay Alexander Pushkin.

"Thành thật mà nói, tôi không đọc nhiều. Tôi từng đọc sách khi còn nhỏ và thực sự thích đọc", Medvedev thừa nhận.

Tay vợt người Nga cho biết bản thân vẫn có thể sắp xếp thời gian đọc sách nếu muốn. Tuy nhiên, sau những buổi tập luyện và thi đấu căng thẳng, anh thường ưu tiên các hoạt động giải trí khác để thư giãn đầu óc.

Daniil Medvedev tìm lại thói quen đọc sách khi chuẩn bị làm cha. Ảnh: @medwed33.

Dù không còn đọc sách thường xuyên, Medvedev tiết lộ năm 2023 rằng anh đã đọc hết một cuốn sách lần đầu tiên sau nhiều năm để chuẩn bị làm cha.

Cuốn sách tập trung vào cách chăm sóc trẻ sơ sinh, giúp cha mẹ hiểu những thay đổi sau khi em bé chào đời và nhận biết nhu cầu của trẻ qua các tín hiệu chưa thể diễn đạt bằng lời.

Sau khi đón con gái Alisa chào đời, tay vợt người Nga tiếp tục tìm đọc sách về nuôi dạy con. Anh mong muốn con gái phát triển tính độc lập, tự khám phá thế giới và biết rằng cha luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Theo Tennis.com, việc làm cha cũng khiến Medvedev nhìn nhận lại bản thân, đặc biệt là khả năng kiên nhẫn và kiểm soát cảm xúc. Anh nhận ra trẻ nhỏ đôi khi cần được giải thích nhiều lần, đòi hỏi người lớn phải giữ bình tĩnh và tránh lớn tiếng.

Medvedev thừa nhận bản thân chưa phải lúc nào cũng trở thành người cha như mong muốn, nhưng vẫn cố gắng học hỏi qua sách để giúp con gái có một tuổi thơ hạnh phúc.

Gần đây, Medvedev vừa bảo vệ thành công chức vô địch Almaty Open 2026 tại Kazakhstan. Với tư cách hạt giống số một, tay vợt người Nga lần lượt vượt qua Sho Shimabukuro và Terence Atmane sau hai set, trước khi vào chung kết nhờ Alexander Bublik bỏ cuộc vì chấn thương đầu gối ở bán kết.

Trong trận tranh chức vô địch ngày 25/10, anh lội ngược dòng đánh bại Nikoloz Basilashvili với tỷ số 6-7(6), 6-1, 6-3. Chiến thắng giúp tay vợt 30 tuổi giành danh hiệu ATP thứ 25 trong sự nghiệp, thứ tư trong năm 2026 và lần đầu bảo vệ thành công một chức vô địch, theo Reuters.