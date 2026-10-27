V, Jungkook (BTS) khoe sách của chủ nhân Nobel Văn học

Từ tiểu thuyết tâm lý của Samanta Schweblin đến truyện ngắn của chủ nhân Nobel Văn học Gabriel García Márquez, hai cuốn sách xuất hiện trong loạt ảnh Jungkook chia sẻ với fan.

Ngày 25/10, Jungkook, thành viên nhóm nhạc BTS, chia sẻ loạt ảnh trên Instagram, trong đó có hình thành viên V (Kim Tae-hyung) cầm cuốn Distancia de rescate (Khoảng cách cứu hộ) của nhà văn Argentina Samanta Schweblin và đọc Todos los cuentos (Tuyển tập truyện ngắn) của Gabriel García Márquez.

Sự xuất hiện của hai tác phẩm trong loạt ảnh thu hút sự chú ý của người hâm mộ BTS, đồng thời gợi mở sự quan tâm đến những cuốn sách được các thành viên nhóm nhạc lựa chọn.

Distancia de rescate (Khoảng cách cứu hộ) là tiểu thuyết đầu tay của Samanta Schweblin, nhà văn Argentina sinh năm 1978. Tác phẩm xuất bản năm 2014, sau đó được dịch sang nhiều ngôn ngữ và đưa vào danh sách đề cử giải Booker Quốc tế năm 2017. Cuốn sách cũng giành các giải thưởng văn học như Shirley Jackson và Tigre Juan.

Câu chuyện xoay quanh Amanda, một người mẹ đang hấp hối tại bệnh viện ở vùng nông thôn Argentina, và David, cậu bé ngồi bên cạnh cô. Amanda không phải mẹ của David, còn David cũng không phải con trai cô. Từ cuộc trò chuyện giữa hai người, những sự kiện bất thường dần hé lộ, kéo theo câu hỏi về những mối nguy đang đe dọa con người và gia đình.

Tác phẩm Distancia de rescate (Khoảng cách cứu hộ) là tiểu thuyết đầu tay của Samanta Schweblin, nhà văn Argentina sinh năm 1978. Ảnh: @mnijungkook/Instagram.

Nhan đề tác phẩm đề cập đến khoảng cách mà Amanda hình dung giữa mình và con gái Nina, một khoảng cách quyết định liệu cô có thể kịp thời bảo vệ con trước hiểm nguy. Nỗi lo ấy trở thành sợi dây xuyên suốt câu chuyện, đồng thời đặt ra vấn đề về giới hạn của sự che chở khi những mối đe dọa không dễ nhận biết.

Schweblin kết hợp yếu tố kinh dị tâm lý với những vấn đề hiện thực, trong đó có ô nhiễm môi trường và tác động của hóa chất độc hại đối với con người. Thay vì giải thích mọi sự kiện theo trình tự rõ ràng, nhà văn dẫn dắt người đọc qua những mảnh ký ức và lời kể đứt nối. Cách viết này tạo ra cảm giác bất an kéo dài, khiến ranh giới giữa điều có thể lý giải và những gì vượt ngoài nhận thức trở nên khó xác định.

Năm 2021, tác phẩm được chuyển thể thành phim bộ phim Fever Dream (Cơn mê) , do Claudia Llosa đạo diễn, đưa câu chuyện từ trang sách lên màn ảnh.

Tác phẩm còn lại Todos los cuentos là tuyển tập gồm 41 truyện ngắn của Gabriel García Márquez, nhà văn Colombia đoạt Nobel Văn học năm 1982. Cuốn sách được xuất bản năm 1996, tập hợp những truyện ngắn thuộc nhiều giai đoạn sáng tác của ông.

Cuốn sách Todos los cuentos là tuyển tập gồm 41 truyện ngắn của Gabriel García Márquez. Ảnh: @mnijungkook/Instagram.

García Márquez là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Mỹ Latin thế kỷ 20. Tên tuổi ông gắn liền với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, lối viết đưa những yếu tố kỳ lạ, phi lý vào đời sống thường nhật mà không tách chúng khỏi những vấn đề xã hội và thân phận con người.

Trong các truyện ngắn, nhà văn thường đặt nhân vật vào những hoàn cảnh tưởng như bình thường, sau đó mở rộng câu chuyện bằng các chi tiết kỳ ảo, những biến cố khó lý giải hoặc những nghịch cảnh mang tính châm biếm. Cách kể chuyện ấy cho phép ông khám phá ký ức, tình yêu, sự cô độc, quyền lực và những mâu thuẫn trong đời sống cộng đồng.

Khác với một tiểu thuyết có cốt truyện xuyên suốt, tuyển tập truyện ngắn đem đến nhiều thế giới độc lập, giúp người đọc tiếp cận những sắc thái khác nhau trong văn chương García Márquez. Đây cũng là một cách nhìn lại quá trình sáng tác của nhà văn, từ những thử nghiệm ban đầu đến các chủ đề và thủ pháp kể chuyện được phát triển trong sự nghiệp.

Sự xuất hiện của Todos los cuentos trong loạt ảnh do Jungkook chia sẻ cũng thu hút sự chú ý bởi đây là tác phẩm văn học kinh điển của Mỹ Latin, bên cạnh những cuốn sách đương đại thường được nhắc đến trong các danh sách đọc dành cho người hâm mộ K-pop.