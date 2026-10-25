Gofler hạng 1 thế giới thích đọc sách trên iPad

Golfer số 1 thế giới cho biết thời gian đọc sách giảm đáng kể từ khi con trai chào đời. Ảnh: Jeff Romance/Reuters.

Ngoài những giờ tập luyện và thi đấu, Scottie Scheffler dành thời gian đọc sách về thiết kế sân golf, đức tin và những vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần.

Scottie Scheffler (sinh năm 1996), golfer người Mỹ hiện giữ vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng Official World Golf Ranking (OWGR), được biết đến với phong độ ổn định và nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp.

Tháng 8, Scheffler giành chức vô địch TOUR Championship tại sân East Lake Golf Club ở Atlanta (Mỹ) với tổng điểm -16, hơn người về nhì Viktor Hovland 3 gậy. Chiến thắng giúp golfer người Mỹ lần thứ hai đăng quang FedExCup, sau năm 2024, đồng thời củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng golf thế giới.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Scheffler còn dành thời gian tìm hiểu kiến trúc sân golf thông qua sách. Trong cuộc phỏng vấn với PGA Tour vào tháng 3/2024, anh tiết lộ vừa bắt đầu đọc Golf Architecture in America: Its Strategy and Construction (tạm dịch: Kiến trúc sân golf tại Mỹ: Chiến lược và xây dựng) của George C. Thomas Jr.

Cuốn sách đề cập đến những nguyên tắc thiết kế và xây dựng sân golf, đặc biệt là cách các kiến trúc sư tận dụng địa hình để tạo ra thử thách chiến thuật. Scheffler cho biết anh hứng thú với cách những nhà thiết kế sân golf thời kỳ trước giải quyết các vấn đề thực tế.

Scottie Scheffler tìm đến sách về kiến trúc sân golf và đời sống tinh thần để mở rộng kiến thức. Ảnh: AbeBoooks.

Ngoài sách về golf, Scheffler còn dành thời gian đọc những cuốn sách liên quan đến đức tin và đời sống tinh thần, trong đó chủ yếu là Kinh Thánh. Trong cuộc họp báo tại The Open Championship 2025, golfer người Mỹ cho biết anh thường đọc sách suy niệm Cơ Đốc giáo trên iPad, đồng thời tìm hiểu thêm các tài liệu về chủ đề tâm linh.

Khi mô tả một ngày lý tưởng, Scheffler cho biết anh thích ở nhà cùng vợ, pha cà phê, đọc sách và tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. Theo golfer người Mỹ, việc dành thời gian đọc Kinh Thánh và suy ngẫm mỗi sáng đã mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Anh nhận thấy sự khác biệt khi bỏ qua thói quen này trong vài ngày liên tiếp, thậm chí vợ anh, Meredith Scheffler, cũng có thể nhận ra điều đó.

Đối với Scheffler, đọc Kinh Thánh còn giúp anh nhìn nhận thành công và thất bại trong thể thao một cách cân bằng hơn. Dù có tinh thần cạnh tranh cao, anh nhiều lần khẳng định thành tích golf không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị bản thân. Đức tin và gia đình vẫn là những ưu tiên quan trọng bên ngoài sân đấu.

Tuy nhiên, thời gian dành cho sách của Scheffler đã giảm đi sau khi con trai Bennett chào đời năm 2024. Anh cho biết phần lớn thời gian ở nhà được dành cho gia đình và chăm sóc con nhỏ.