Golf thủ cựu số 3 thế giới mê triết học kinh điển

Viktor Hovland (sinh năm 1997), golfer người Na Uy, từng vươn lên vị trí số 3 thế giới trên bảng xếp hạng Official World Golf Ranking (OWGR). Anh là một trong những tay golf thành công nhất lịch sử Na Uy, từng vô địch U.S. Amateur 2018 và trở thành golfer đầu tiên của quốc gia này giành chiến thắng tại PGA Tour, hệ thống golf chuyên nghiệp hàng đầu Bắc Mỹ, vào năm 2020.

Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Hovland khi anh liên tiếp vô địch BMW Championship và TOUR Championship, qua đó giành FedExCup, danh hiệu chung cuộc mùa giải PGA Tour. Đến năm 2025, anh tiếp tục bổ sung chức vô địch Valspar Championship vào bộ sưu tập danh hiệu.

Ngoài sân golf, Viktor Hovland dành nhiều thời gian tìm hiểu khoa học, lịch sử và triết học. Dù có niềm yêu thích khám phá kiến thức, việc đọc sách chỉ mới trở thành một phần trong cuộc sống của anh những năm gần đây.

Trong podcast PING Proving Grounds năm 2023, golfer người Na Uy tiết lộ mình mới đọc trọn vẹn khoảng 5 cuốn sách trong đời. Anh thừa nhận cảm thấy có phần ngượng ngùng về điều này và muốn đọc nhiều hơn để mở rộng hiểu biết.

Trước khi hình thành thói quen đọc, Hovland chủ yếu tiếp nhận thông tin qua podcast. Anh thường nghe các chương trình thảo luận về khoa học, vật lý, lịch sử và sức khỏe. Sự quan tâm đến những chủ đề này dần khiến anh muốn tìm hiểu sâu hơn thông qua sách.

Đến năm 2025, Hovland bắt đầu dành nhiều sự chú ý cho triết học. Chia sẻ với British GQ, anh cho biết đang đọc các tác phẩm của Plato, triết gia Hy Lạp cổ đại, nhằm xây dựng nền tảng kiến thức trước khi tiếp cận những nhà tư tưởng khác.

Hovland cũng dự định tìm hiểu Aristotle, đồng thời quan tâm đến sách khoa học, lịch sử và tiểu thuyết. Một trong những tác phẩm nằm trong danh sách đọc của anh là The Three-Body Problem (Tam thể) của nhà văn Trung Quốc Lưu Từ Hân.

Viktor Hovland tìm đến sách triết học để khám phá những câu hỏi về cuộc sống. Ảnh: @flushingitgolf, Nhã Nam.

Năm nay, golfer người Na Uy tiếp tục thử sức với Being and Time (Hữu thể và thời gian), tác phẩm triết học xuất bản năm 1927 của Martin Heidegger, triết gia người Đức có ảnh hưởng lớn đến triết học thế kỷ XX. Cuốn sách tập trung vào câu hỏi về ý nghĩa của sự tồn tại, khám phá cách con người nhận thức bản thân, thời gian và thế giới xung quanh. Với hệ thống khái niệm trừu tượng và lối lập luận phức tạp, đây được xem là một trong những tác phẩm khó tiếp cận của triết học hiện đại.

Trong podcast PING Proving Grounds tháng 2, anh thừa nhận đây là một trong những cuốn sách phức tạp nhất mình từng đọc và cho rằng bản thân có lẽ nên bắt đầu bằng một tác phẩm dễ tiếp cận hơn.

Dù vậy, Hovland vẫn hoàn thành cuốn sách và tiếp tục tìm đọc Thus Spoke Zarathustra (Zarathustra đã nói như thế) của Friedrich Nietzsche. Tác phẩm xuất bản trong giai đoạn 1883-1885, xoay quanh hành trình của nhân vật Zarathustra, qua đó khám phá những vấn đề về đạo đức, giá trị sống và khả năng con người tự định hình cuộc đời. Hovland giải thích rằng mình muốn lần lượt tìm hiểu những tác phẩm kinh điển để tự bổ sung kiến thức. Anh giải thích rằng mình muốn lần lượt tìm hiểu những tác phẩm kinh điển để tự bổ sung kiến thức.