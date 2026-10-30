Phụ nữ Mỹ cởi mở về tình dục nhờ đọc tiểu thuyết

Từ những câu chuyện tình yêu trong thế giới giả tưởng, nhiều phụ nữ Mỹ tìm thấy cảm hứng làm mới đời sống tình dục và gắn kết hơn với bạn đời.

Brittani Morton gặp chồng khi mới 21 tuổi. Không lâu sau, cả hai có con và quyết định xây dựng gia đình. Dù yêu chồng và hài lòng với cuộc hôn nhân, người phụ nữ sống tại Portland (bang Oregon, Mỹ) vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó trong đời sống riêng tư.

Ở tuổi đôi mươi, Morton luôn cố gắng trở thành người vợ tốt, người mẹ chu toàn và được mọi người tôn trọng. Tuy nhiên, những kỳ vọng ấy đôi khi khiến cô khó thể hiện cá tính và mong muốn của bản thân. Khi bước sang tuổi 30, bận rộn chăm sóc ba đứa con, chuyện gần gũi vợ chồng dần trở thành một nghĩa vụ.

Bước ngoặt đến khi ứng dụng sách nói Audible gợi ý cho cô một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại romantasy, kết hợp yếu tố lãng mạn và kỳ ảo. Bị cuốn hút bởi câu chuyện, Morton bắt đầu tìm đọc thêm nhiều tác phẩm cùng thể loại.

Theo The New York Times, lãng mạn kỳ ảo đã trở thành hiện tượng xuất bản với hàng triệu bản sách được tiêu thụ. Các tác phẩm thường xây dựng chuyện tình trong thế giới giả tưởng với tiên, rồng, phép thuật và những mối quan hệ giàu cảm xúc, đôi khi có các cảnh tình dục được miêu tả trực diện.

Sức hút của dòng sách còn lan rộng trên BookTok, cộng đồng chia sẻ nội dung về sách trên TikTok, và diễn đàn Reddit, nơi độc giả thảo luận về tình yêu, ham muốn và những nhân vật yêu thích.

Với một số phụ nữ, thể loại này còn giúp họ khám phá những nhu cầu tình cảm và tình dục khó bày tỏ trong đời sống thường ngày.

Khoái cảm của phụ nữ được đề cao

Morton cho biết trước khi tiểu thuyết lãng mạn, vợ chồng cô quan hệ tình dục khoảng hai lần mỗi tháng. Sau khi khám phá dòng sách, tần suất gần gũi tăng lên hai lần mỗi ngày. Cả hai cũng cởi mở hơn trong việc thử nghiệm những trải nghiệm mới và chia sẻ mong muốn cá nhân.

Morton cho biết sự thay đổi còn đến từ nỗ lực cải thiện mối quan hệ của hai vợ chồng. Tuy nhiên, những nhân vật nữ tự tin thể hiện ham muốn đã giúp cô cởi mở hơn với bản thân.

Vanessa Marin, chuyên gia trị liệu tình dục tại Santa Barbara (bang California, Mỹ), nhận định một điểm đáng chú ý của romantasy là cách các tác phẩm đặt trải nghiệm và khoái cảm của phụ nữ vào trung tâm câu chuyện.

Nhiều phụ nữ cho biết việc đọc tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo giúp họ hiểu rõ nhu cầu bản thân, dễ dàng chia sẻ mong muốn tình dục với bạn đời. Ảnh minh họa: Natalie Keyssar/NYT.

Trong nhiều cuốn sách, sự gần gũi được xây dựng qua quá trình phát triển tình cảm, những cử chỉ âu yếm và sự quan tâm đến nhu cầu của đối phương. Các màn dạo đầu thường được mô tả kỹ lưỡng, thậm chí trở thành phần quan trọng nhất của trải nghiệm tình dục.

Theo Marin, phụ nữ thường lớn lên cùng những quan niệm xã hội về cách thể hiện ham muốn sao cho phù hợp. Việc hàng triệu người cùng đọc và công khai thảo luận về những cuốn sách có nội dung tình dục góp phần tạo ra không gian để họ bớt e ngại khi nói về nhu cầu cá nhân.

Trải nghiệm tương tự được Nicole Holleman (31 tuổi) đồng dẫn chương trình podcast Fantasy Fangirls, chia sẻ. Cô thường đọc thể loại này cùng chồng, đôi khi trao đổi về những tình tiết cả hai muốn thử trong đời sống tình dục.

Holleman thừa nhận thực tế không phải lúc nào cũng lãng mạn như trên trang sách. Dẫu vậy, việc cùng nhau khám phá, đôi khi bật cười trước những tình huống vụng về, lại giúp vợ chồng thêm gắn kết.

Cơ hội hiểu rõ nhu cầu của bản thân

Dù ngày càng phổ biến, thể loại lãng mạn kỳ ảo vẫn gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng dòng sách có thể củng cố những khuôn mẫu tình yêu thiếu lành mạnh hoặc tạo ra kỳ vọng phi thực tế về tình dục.

Erika Miley, chuyên gia tình dục học lâm sàng tại Spokane (bang Washington, Mỹ), cho rằng dòng sách này có những đặc điểm khác biệt với nội dung khiêu dâm thông thường. Các tác phẩm xây dựng ham muốn thông qua diễn biến tâm lý, cảm xúc và trí tưởng tượng, với quá trình phát triển mối quan hệ có thể kéo dài hàng trăm trang trước khi xuất hiện cảnh thân mật.

Tuy nhiên, Vanessa Marin lưu ý những cảnh gần gũi trong sách thường diễn ra suôn sẻ, các nhân vật dễ dàng hiểu mong muốn của nhau và gần như luôn đạt khoái cảm. Trong thực tế, tình dục có thể đi kèm sự ngượng ngùng và những khác biệt về nhu cầu.

Elizabeth Earnshaw, chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình tại Philadelphia (Mỹ), cũng cảnh báo việc đọc quá nhiều về những nhân vật nam lý tưởng có thể khiến một số phụ nữ cảm thấy bạn đời ngoài đời thực kém hấp dẫn.

Dẫu vậy, cảm giác hụt hẫng đôi khi giúp người đọc nhận ra những nhu cầu chưa được đáp ứng, chẳng hạn mong muốn có thêm sự mới mẻ trong đời sống tình dục hoặc kết nối sâu sắc hơn về mặt cảm xúc.

Aaron Morton, chồng của Brittani, thừa nhận ban đầu từng ghen tuông với các nhân vật nam trong tiểu thuyết vợ đọc. Sau đó, anh bắt đầu tìm hiểu điều gì khiến cô yêu thích những câu chuyện này. Những cuộc trao đổi giúp cả hai cởi mở hơn về ham muốn và cải thiện sự gần gũi trong hôn nhân.

Với Zai Sylla (26 tuổi), diễn viên kiêm nhà sáng tạo nội dung tại New York, dòng sách này còn giúp cô vượt qua những quan niệm khắt khe về tình dục từ thời thơ ấu. Những câu chuyện có nhân vật nữ được yêu thương và trân trọng giúp cô nhìn nhận tích cực hơn về cơ thể và quyền tận hưởng khoái cảm.