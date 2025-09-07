Huyền thoại đồng loạt ủng hộ Lamine Yamal giành Quả bóng Vàng

Cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2025 khép lại cách đây vài ngày, nhưng danh sách ba ứng viên cuối cùng chưa được công bố và bảng xếp hạng chung cuộc chỉ được biết vào ngày 22/9.

Yamal là tài năng đáng chú ý nhất của làng bóng đá hiện nay.

Suốt nhiều tháng qua, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho giải thưởng cá nhân danh giá này là Lamine Yamal và Ousmane Dembele.

Theo lý thuyết, các tiêu chí bỏ phiếu dựa trên màn trình diễn cá nhân, tính quyết định, tầm ảnh hưởng, thành tích tập thể và tinh thần fair-play. Ban giám khảo quốc tế gồm các nhà báo chuyên trách (mỗi quốc gia trong top 100 BXH FIFA có một đại diện) sẽ bỏ phiếu cho 10 cầu thủ với thang điểm lần lượt: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 và 1.

Trong lúc chờ quyết định vào ngày 22/9, những ý kiến ủng hộ đang nghiêng hẳn về phía số 10 của Barca với nhiều trong số đó đến từ các huyền thoại từng đoạt Quả bóng Vàng. Điều đó cho thấy Yamal hoàn toàn có cơ hội nếu sự yêu mến của công chúng thực sự thuyết phục được các lá phiếu.

Papin là chủ nhân Quả bóng vàng 1991.

Đáng chú ý, Quả bóng vàng của nước Pháp, Jean-Pierre Papin năm 1991 bất ngờ ủng hộ Yamal. Ông phát biểu: “Yamal xứng đáng giành Quả bóng Vàng năm nay, cậu ấy có một mùa giải xuất sắc”.

Còn Quả bóng vàng 1998, Zinedine Zidane nhận xét: “Điều Lamine làm được ở tuổi ấy, tôi chưa từng thấy ai trong đời làm được”.

Ngoài ra, Quả bóng vàng 1987, Ruud Gullit khẳng định: “Không chỉ là chiến thắng, những gì chúng ta chứng kiến ở Yamal thật phi thường - cậu ấy có điều gì đó nhiều hơn thế”.

Quả bóng vàng 1988,1989 và 1992, Marco van Basten đánh giá: “Cậu ấy là cầu thủ hay nhất mùa 2024/25”.

Quả bóng vàng 1990, Lothar Matthaus cho rằng: “Nếu tôi có quyền bỏ phiếu, tôi sẽ chọn Yamal, vì tất cả chúng ta đều yêu mến cậu ấy”. Còn Quả bóng vàng 2006, Ronaldinho dự đoán: “Cậu ấy có thể làm nên lịch sử, không chỉ một lần mà nhiều lần.”