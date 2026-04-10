Huy Thanh Jewelry nói gì khi bị chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan thuế

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) vừa chính thức lên tiếng về việc bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực I chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội sau cuộc thanh tra đột xuất.

Cụ thể, phía doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất quá trình kiểm tra và tiếp nhận kết luận thanh tra đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của hệ thống.

“Cơ quan thanh tra khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu công ty có hành vi gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, công ty vẫn còn một số thiếu sót, chủ yếu về tiến độ nộp báo cáo, thủ tục hành chính và sai sót trong kê khai thuế”, doanh nghiệp này thông báo.

Đại diện Huy Thanh Jewelry cũng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ kết luận thanh tra, đồng thời đã hoàn tất việc khắc phục các vi phạm theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Huy Thanh Jewelry cho biết hiện hoạt động kinh doanh vẫn duy trì ổn định. Trong thời gian tới, doanh nghiệp cam kết tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, củng cố hệ thống quản trị nội bộ, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, Thanh tra NHNN khu vực I đã thông báo kết luận thanh tra đột xuất đối với Huy Thanh Jewelry. Kết luận thanh tra cho biết đã phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty cũng chưa chính xác. Việc gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận Huy Thanh Jewelry đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Chánh thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Đơn vị thanh tra cũng đã có văn bản về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu Huy Thanh Jewelry thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Huy Thanh Jewelry được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ gần 457 tỷ đồng . Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Doanh nghiệp hiện có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung và 12 điểm kinh doanh tại miền Nam.