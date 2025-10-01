Huy Hoàng giành cú đúp HCV tại giải bơi châu Á 2025

Tối 1/10, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục tỏa sáng tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 khi giành HCV nội dung 800 m tự do nam.

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV cự ly 800 m và 1.500 m ở giải châu Á.

Ở lượt bơi quyết định, Huy Hoàng xuất phát ở làn số 5, cạnh tranh cùng nhiều đối thủ sừng sỏ như Xu Haibo (Trung Quốc), Sibirtsev Ilya (Uzbekistan), Khiew Hoe Yean (Malaysia) hay Tanaka Shun (Nhật Bản).

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, kình ngư quê Quảng Bình nhanh chóng bứt lên dẫn đầu. Sau 100 m đầu tiên, Hoàng chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với nhóm bám đuổi, nhưng càng bơi càng cho thấy sự khác biệt về bản lĩnh và khả năng duy trì tốc độ.

Đến mốc 400 m, Hoàng bỏ xa Xu Haibo tới 1,61 giây. Dù tài năng trẻ 17 tuổi người Trung Quốc nỗ lực rút ngắn cách biệt, anh hụt hơi ở giai đoạn quyết định và để Sibirtsev Ilya vượt qua chiếm vị trí thứ nhì. Trong khi đó, Huy Hoàng giữ nhịp hoàn hảo ở 100 m cuối, băng về đích với thành tích 7 phút 57 giây 58, bỏ xa đối thủ Uzbekistan tới 3,34 giây.

Đây là tấm HCV thứ hai của Huy Hoàng tại giải, sau nội dung 1.500 m tự do. Thành tích ấn tượng không chỉ giúp anh khẳng định vị thế số một châu lục ở các cự ly trung bình và dài, mà còn tiếp tục nuôi hy vọng tranh chấp huy chương ở đấu trường thế giới.

Ở tuổi 25, kình ngư sinh năm 2000 đang bước vào độ chín sự nghiệp. Với phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu ngày càng dày dạn, Huy Hoàng được kỳ vọng trở thành lá cờ đầu của bơi lội Việt Nam trên hành trình vươn tầm quốc tế.