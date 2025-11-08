Huy động 1 triệu tỷ đồng từ trái phiếu trong năm 2025

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường trái phiếu năm 2025 vào khoảng 1 triệu tỷ cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/11, báo chí đặt câu hỏi về những giải pháp nhằm phát triển mạnh hơn kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu sơ cấp (IPO) và trái phiếu doanh nghiệp để hai kênh này thực sự trở thành trụ cột của thị trường vốn quốc gia.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt xác định rõ mục tiêu là phải đưa ra các giải pháp để thị trường vốn, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Với nhiệm vụ và mục tiêu như vậy, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau để hướng tới phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.

"Trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt trong năm 2025, chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để thị trường chứng khoán của chúng ta vừa được xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi", ông Nguyễn Đức Chi nói.

Bộ Tài chính cũng vừa phối hợp với các cơ quan bộ ngành có liên quan tiến hành hội nghị đánh giá thị trường trái phiếu năm 2025 và chỉ ra tình hình cũng như điểm nghẽn, vấn đề cần giải quyết, đưa ra các giải pháp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, bước phát triển vừa qua của thị trường cổ phiếu và thị trường chứng khoán tạo nền tảng, cơ sở rất tốt để các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn phát hành cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng ban hành Nghị định số 245/2025 sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020, trong đó tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện IPO gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

"Các thủ tục hành chính rút xuống, trước đây, sau khi IPO xong thì phải mất thời gian để soát xét báo cáo tài chính và nhanh cũng phải mất 3-6 tháng. Nhưng hiện nay, theo các quy định mới của Nghị định số 245/2025, thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 30 ngày", ông Nguyễn Đức Chi nói.

Quy định này, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp IPO cổ phiếu trên thị trường và gắn với niêm yết, tạo động lực cho doanh nghiệp.

Đồng thời, việc giảm thời gian sẽ giúp thu hút nhiều nhà đầu tư đầu tư vào các cổ phiếu đã IPO, có tác dụng lớn cho các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu trên thị trường, huy động vốn cho sản xuất kinh doanh.

"Bên cạnh đó, trong năm 2025, đối với trái phiếu Chính phủ sẽ phát hành khoảng 500.000 tỷ. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cả công chúng và riêng lẻ, sau một thời gian phục hồi trở lại, quy mô thị trường cũng phát hành khoảng 500.000 tỷ nữa. Như vậy, thị trường trái phiếu của chúng ta năm 2025 vào khoảng 1 triệu tỷ cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ", ông Nguyễn Đức Chi thông tin.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài Chính cho rằng, thị trường với quy mô như vậy vẫn chưa thực sự tương ứng với tiềm năng cũng như yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu về huy động vốn cho các chủ thể, bao gồm Chính phủ và doanh nghiệp trong năm 2026 và những năm tiếp theo, trong cả giai đoạn 5 năm tới.

Vì vậy, Bộ Tài chính đưa ra giải pháp căn cơ phát triển thị trường, tạo điều kiện cho Chính phủ và doanh nghiệp huy động trái phiếu trên thị trường vốn.

Trong đó, Luật Chứng khoán (sửa đổi) có quy định liên quan đến việc phát hành trái phiếu và nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Để thi hành luật, Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định của Chính phủ hướng dẫn các quy định này và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Nội dung sẽ tập trung cải tiến quy trình thủ tục, làm rõ quy định liên quan tới các nhà phát hành, đảm bảo chất lượng trái phiếu phát hành. Đồng thời, bộ quy định rõ tiêu chí của từng nhà đầu tư tham gia từng loại hình trái phiếu, xây dựng quy trình kiểm tra, rà soát và đảm bảo tính an toàn, minh bạch.

"Chúng tôi kỳ vọng năm 2026 thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu sẽ tăng trưởng mạnh, đáp ứng được mục tiêu về huy động vốn của các chủ thể trên thị trường và chia sẻ một phần đối với kênh tín dụng của các ngân hàng thương mại. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để thị trường vốn phát triển đồng thời bảo đảm tính minh bạch, an toàn bền vững", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói thêm.