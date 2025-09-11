Apple đã 'hết phép'?

Dù theo motip cũ, sự kiện đêm qua của Apple nhấn mạnh chiến lược mới với iPhone siêu mỏng, tuy vẫn còn băn khoăn về khả năng tụt hậu trong lĩnh vực AI.

Sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple vừa diễn ra rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam). Giữa bối cảnh bị nhiều đối thủ vượt qua trong cuộc đua AI, Táo khuyết đối mặt áp lực lớn nhằm duy trì sức hút sau những thế hệ smartphone không mấy đột phá.

Đúng như tin đồn, Apple ra mắt dòng iPhone 17 cùng phiên bản siêu mỏng mang tên iPhone Air. Thiết bị có giá 1.000 USD , sử dụng pin mật độ cao và chip xử lý thế hệ mới. Dù ghi dấu với phần cứng ấn tượng, Táo khuyết đối diện câu hỏi khi né tránh nhắc đến Apple Intelligence, bộ công cụ vẫn còn sơ khai tuy ra mắt hơn một năm.

Theo chuyên gia quốc tế, iPhone Air là nỗ lực đa dạng hóa danh mục và tối ưu lợi nhuận, mang đến trải nghiệm ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ. Tuy vậy, Táo khuyết vẫn cần tập trung cải thiện bộ tính năng AI để không bị tụt lại quá xa.

"Phép thử" iPhone Air

Theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys, iPhone mini và iPhone Plus chỉ chiếm 6-8% thị phần iPhone giai đoạn 2020-2024. Năm nay, iPhone Air thay thế iPhone 16 Plus, trở thành thiết bị tầm trung trong dòng iPhone 2025 dù giá đắt hơn.

Trả lời Tri Thức – Znews, nhà phân tích Le Xuan Chiew từ Canalys cho rằng doanh số thấp của iPhone mini và iPhone Plus đến từ định vị phân khúc không rõ ràng.

“Những sản phẩm trên bị kẹt trong khoảng trống định vị, không thiên về giá tốt nhất và cũng không phải flagship.

Đó là lý do chúng gặp khó tại các thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ, những nơi kích thước màn hình, tương quan hiệu năng và giá bán quyết định hành vi người dùng”, ông Chiew nhận định.

Tỷ lệ doanh số iPhone mini và iPhone Plus giai đoạn 2020-2024. Ảnh: Canalys.

Với giá 1.000 USD , iPhone Air vẫn nằm giữa iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro dù đắt hơn iPhone 16 Plus. Theo ông Chiew, thiết kế mới lạ có thể thúc đẩy nhiều dùng iPhone cũ nâng cấp.

“iPhone Air cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của Apple. Bằng cách đưa độ mỏng trở thành yếu tố cao cấp thay vì màn hình lớn, Apple có thể bỏ đi model bán kém nhất, củng cố chiến lược phát triển sản phẩm”, nhà phân tích Le Xuan Chiew nhấn mạnh.

Neil Shah, Phó chủ tịch Nghiên cứu tại Counterpoint Research, nhận xét đây là danh mục iPhone rộng nhất từ trước đến nay của Apple. Điều này có thể giúp công ty cạnh tranh tốt hơn tại các thị trường quan trọng.

"Apple đang nỗ lực giành lại thị phần bằng cách giới thiệu danh mục iPhone rộng nhất, từ iPhone 16e đến iPhone Air và iPhone 17 Pro Max. Chiến lược này giúp công ty cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ, bao gồm sự trỗi dậy của Huawei tại Trung Quốc", ông Shah cho biết.

iPhone Air dày chỉ 5,6 mm. Ảnh: Bloomberg.

Theo nhà phân tích Le Xuan Chiew, ngoại hình mỏng nhẹ của iPhone Air cũng là bước thử nghiệm cho iPhone màn hình gập, thiết bị được người dùng chờ đợi suốt thời gian dài.

"Thiết kế mỏng đòi hỏi chi phí kỹ thuật, sản xuất và vật liệu cao hơn, khiến các đối thủ tập trung tối ưu chi phí khó làm theo.

Với Apple, iPhone Air có thể là nền tảng thử nghiệm các thiết kế siêu mỏng, đặt nền móng cho iPhone màn hình gập mỏng, bền bỉ hơn ở phân khúc siêu cao cấp", ông Chiew cho biết.

Đồng quan điểm, nhà phân tích Neil Shah cho rằng iPhone gập là mảnh ghép duy nhất còn thiếu của Apple. Nếu ra mắt điện thoại màn hình gập, Táo khuyết có thể cạnh tranh tốt hơn với các hãng như Huawei, vốn có danh mục sản phẩm rộng.

Chiến lược của Apple

Khi ra mắt iPhone Air, CEO Tim Cook nhấn mạnh đây là mẫu máy có “thiết kế bền bỉ nhất từ trước tới nay”. Ông cho biết Apple tận dụng “từng khoảng trống nhỏ nhất còn lại” dành cho pin, hứa hẹn mang đến thời lượng sử dụng ấn tượng, bên cạnh chip xử lý A19 Pro hiệu năng mạnh.

Apple chỉ sử dụng tên gọi iPhone Air thay vì xếp cùng thế hệ iPhone 17. Chiến lược này được đánh giá tương tự MacBook Pro và MacBook Air, dòng Air được định vị như phân khúc riêng với kỳ vọng cao.

"Được định vị dưới vai trò bổ trợ dòng Pro cao cấp thay vì chỉ là sản phẩm giá rẻ nhằm thúc đẩy doanh số, iPhone Air củng cố hình ảnh thương hiệu cao cấp của Apple, đồng thời mang đến người dùng lựa chọn thay thế khác biệt, lấy thiết kế làm trọng tâm", nhà phân tích Le Xuan Chiew từ Canalys cho biết.

Tim Cook, CEO Apple, cầm trên tay iPhone 17 Pro và iPhone Air. Ảnh: Reuters.

Ông Chiew nói thêm rằng iPhone Air có thể tối ưu biên lợi nhuận cho Apple. Khoảng giá trung cấp giúp cân bằng doanh số và lợi nhuận, nắm bắt nhu cầu từ cả thị trường phát triển và mới nổi mà không tác động trực tiếp.

Dù có tiềm năng, giá bán của iPhone 17 Air vẫn quan trọng. Nhà phân tích Ankit Malhotra từ Counterpoint Research cho rằng smartphone mỏng là ý tưởng tốt, song vẫn còn trở ngại về giá.

“Trong các phân khúc giá hiện tại, chẳng hạn như Galaxy S25 Edge, người dùng không muốn đánh đổi các yếu tố tính năng, đặc biệt như camera và pin. Đây đã là vấn đề với smartphone gập, và điện thoại thanh siêu mỏng vẫn chỉ dành cho thị trường ngách nếu không giải quyết chúng”, ông Malhotra chia sẻ với Tri Thức – Znews.

Vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ về iPhone Air. Apple khẳng định thiết bị có độ bền cao (nhờ khung titan) và thời lượng pin “dùng cả ngày”, những yếu tố cần trải nghiệm thực tế. Song, đây vẫn là điểm nhấn trong dòng iPhone 2025 cùng iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối mới. Ảnh: Bloomberg.

Từng có tin đồn Apple sẽ tăng giá iPhone để bù đắp chi phí thuế quan. Dù vậy, giá bán iPhone tại Mỹ năm nay về cơ bản không quá chênh lệch. iPhone 17 được xem là "hời" nhất khi vẫn giữ giá 800 USD nhưng bộ nhớ tăng lên 256 GB.

Trong khi đó, Táo khuyết loại bỏ phiên bản 128 GB của iPhone 17 Pro, chỉ còn tùy chọn 256 GB trở lên với giá khởi điểm 1.100 USD .

“Trong bối cảnh doanh số giảm 3 năm liên tiếp, Apple cần nỗ lực hết mức để giảm thiểu việc tăng giá.

Trên thực tế, model cơ bản với giá bằng năm ngoái, dòng Pro khởi đầu với tùy chọn 256 GB thay vì 128 GB là giải pháp hợp lý để giảm áp lực lợi nhuận", nhà phân tích SJ Lim từ Counterpoint Research nhận định.

Nốt trầm mang tên Apple Intelligence

Sau một năm ra mắt, Apple Intelligence vẫn chưa hoàn thiện. Nhiều tính năng bị hoãn do kỹ thuật. Trong khi Apple hợp tác với OpenAI cho một số tính năng bổ trợ, các đối thủ như Samsung, Google đã đi trước nhờ tích hợp mô hình Gemini.

Câu hỏi về Apple Intelligence tiếp tục nổi lên khi sự kiện mới đây chỉ tập trung nói về phần cứng, trong khi bộ tính năng AI chỉ xuất hiện thoáng qua.

“Chậm trễ trong việc triển khai tính năng bên thứ nhất tạo khoảng cách về khả năng tiếp cận, làm chậm quá trình nâng cấp của một số người, đồng thời dấy lên lo ngại về khả năng cạnh tranh của Apple”, nhà phân tích Le Xuan Chiew chia sẻ.

iPhone 17. Ảnh: Bloomberg.

Tại Trung Quốc, Apple nắm giữ khoảng 40% thị phần smartphone có thể hỗ trợ AI. Dù vậy, việc Apple Intelligence chưa hỗ trợ thị trường này khiến người dùng chuyển sang các giải pháp bên thứ ba, bao gồm Doubao với hơn 100 triệu lượt tải trên App Store.

Ông Chiew cho rằng nếu không nhanh mở rộng ngôn ngữ và bản địa hóa Apple Intelligence, Táo khuyết có nguy cơ đánh mất thị phần vào tay các hãng Android nội địa, vốn sở hữu hệ sinh thái phần mềm mạnh hơn.

Lấy ví dụ với iPhone 16e, ông Chiew tiết lộ sản phẩm bán chạy tại châu Âu và Nhật Bản, nhưng khá chậm ở các thị trường mới nổi, một phần do thiếu Apple Intelligence. Điều này cho thấy công ty cần kết hợp đổi mới phần cứng song song phát hành phần mềm trên quy mô rộng để tạo khác biệt.

Apple Intelligence cũng được định vị như yếu tố liên kết hệ sinh thái. Việc tích hợp AI lên các thiết bị như Apple Watch hay AirPods mang đến nhiều lợi ích, đặc biệt về dữ liệu theo dõi sức khỏe, tương tác giữa các thiết bị và tăng bảo mật.

“Tại sự kiện, việc ra mắt Apple Watch thiết kế mới, màn hình lớn hơn có thể làm nổi bật cách tích hợp Apple Intelligence lên thiết bị đeo, củng cố vị thế dẫn đầu của Apple trên thị trường thiết bị đeo thông minh, đồng thời nhấn mạnh chiến lược đặt AI lên hàng đầu (AI-first)”, nhà phân tích Le Xuan Chiew nói thêm.

AirPods Pro 3. Ảnh: Reuters.

Về dài hạn, ông Chiew nhấn mạnh tụt hậu trong lĩnh vực AI gây rủi ro lớn hơn so với tăng giá iPhone. Theo dự báo của Omdia, 1/4 lượng smartphone đến cuối năm nay sẽ hỗ trợ AI, tăng mạnh so với mức 9% năm ngoái. Tổng lượt tải các ứng dụng xoay quanh AI đã vượt qua 1 tỷ.

“Điều này phản ánh rõ nhu cầu của người dùng trong trải nghiệm AI. Đây không còn là tính năng bổ sung, mà trở thành yếu tố tạo khác biệt cho các thương hiệu.

Do đó, việc chậm trễ trong cuộc đua AI có thể tạo ra thách thức lớn cho Apple. Dù tập trung tạo lợi thế xoay quanh quyền riêng tư và xử lý dữ liệu trên thiết bị, Táo khuyết cần truyền đạt những giá trị này một cách hiệu quả hơn để củng cố niềm tin từ người dùng và thúc đẩy áp dụng AI”, ông Chiew nói thêm.

