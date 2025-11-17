Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hungary tan mộng World Cup theo cách không tưởng

  • Thứ hai, 17/11/2025 05:29 (GMT+7)
Đêm 16/11, Hungary 2 lần dẫn trước nhưng vẫn để Ireland lội ngược dòng thắng 3-2, qua đó giành vé vào vòng play-off khu vực châu Âu.

Dominik Szoboszlai bật khóc sau trận thua.

Kịch bản điên rồ diễn ra ở Puskas Aréna. Troy Parrott ghi bàn thắng ở phút bù giờ 90+6, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, để hoàn tất cú hat-trick, đồng thời giúp đội khách lội ngược dòng thắng 3-2. Kết quả này giúp CH Ireland chiếm vị trí thứ 2 của chính Hungary với 2 điểm nhiều hơn (10 so với 8), qua đó giành vé vào vòng play-off khu vực châu Âu.

Cuộc đua ba đội cho hai vị trí dẫn đầu bảng F tạo nên sức nóng cho 90 phút tại Budapest. Hungary, được tiếp sức từ hơn 60.000 cổ động viên, nhập cuộc mạnh mẽ và sớm mở tỷ số ở phút thứ 4. Từ pha phối hợp nhanh ở góc phải, Dominik Szoboszlai kiến tạo Daniel Lukacs đánh đầu cận thành tung lưới Kelleher, đưa đội chủ nhà vượt lên.

Dù nhận bàn thua sớm, Ireland vẫn bình tĩnh tổ chức lại lối chơi. Họ gỡ hòa từ chấm phạt đền sau tình huống Szalai phạm lỗi với trong vùng cấm. Troy Parrott dễ dàng đánh lừa thủ môn Hungary. Tuy nhiên, áp lực từ đội chủ nhà tiếp tục gia tăng. Trước khi hiệp một khép lại, Barnabas Varga ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú sút chân trái đầy uy lực sau pha phối hợp với Milos Kerkez.

Bước sang hiệp hai, Ireland chịu tổn thất khi Ogbene chấn thương, song những cầu thủ vào sân thay người lại tạo nên sự khác biệt. Finn Azaz mang đến nguồn cảm hứng tươi mới và chính anh là người kiến tạo để Parrott tung cú sút xa, san bằng tỷ số 2-2 ở phút 80.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả hòa, Ireland bất ngờ tung nhát kiếm quyết định. Phút bù giờ cuối cùng, Parrott rướn người đánh bại thủ môn đội chủ nhà, ấn định chiến thắng 3-2 và hoàn tất cú hat-trick lịch sử.

Ireland tiếp tục nuôi hy vọng trở lại World Cup sau hơn hai thập kỷ, còn Hungary đành nhìn giấc mơ của mình tan biến ngay trên sân nhà. Szoboszlai cùng nhiều cầu thủ đã không kìm được nước mắt sau trân thua cay đắng.

