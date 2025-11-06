Hulk gây kinh ngạc

Tiền đạo 39 tuổi Hulk của Atletico Mineiro chính thức chạm cột mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp.

Hulk chinh phục cột mốc ấn tượng.

Sáng 6/11, pha lập công vào lưới Bahia trong chiến thắng 3-0 của Atletico Mineiro tại giải VĐQG Brazil giúp Hulk trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 10 trong lịch sử CLB (132 bàn sau 281 trận). Trong đó, 20 bàn được Hulk ghi tại sân nhà Arena MRV, biến anh thành tay săn bàn vĩ đại nhất ở sân đấu này.

“Nhiều người nghĩ tôi đã ở đoạn cuối sự nghiệp, nhưng tôi phải chứng minh mỗi ngày rằng tuổi tác không phải là điều quyết định", Hulk chia sẻ sau trận. “Điều quan trọng là bạn cống hiến bao nhiêu, bạn tập luyện chăm chỉ ra sao để duy trì thể trạng và cạnh tranh với những cầu thủ trẻ hơn”.

Cầu thủ 39 tuổi này vừa chấm dứt chuỗi hai tháng tịt ngòi ở giải quốc nội. Dù không còn thể trạng sung mãn, Hulk vẫn là nhân tố không thể thay thế của Atletico Mineiro.

Kể từ khi khoác áo CLB này, Hulk giành 7 danh hiệu, bao gồm một chức vô địch quốc gia năm 2021. Ngoài ra, anh còn giúp đội bóng giành 4 chức vô địch liên tiếp (2021–2024) tại giải đấu bang Campeonato Mineiro.

Hulk đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc tại Brazil. Hồi đầu năm, tiền đạo này gây chú ý khi tổ chức đám cưới với Camila Angelo – người từng là cháu gái của vợ cũ Iran Angelo.

Với thành tích 500 bàn thắng trong suốt 21 năm thi đấu chuyên nghiệp, Hulk đã tạo nên cột mốc đáng nể mà ít tiền đạo Brazil cùng thời có thể sánh kịp.

