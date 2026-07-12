Hot mom Hàn gây sốc vì từng hẹn hò 10 chàng trai cùng lúc

Là một trong những hot girl nổi tiếng Hàn Quốc một thời, Hong Young Gi khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ thông tin về chuyện hẹn hò thời trung học.

Hong Young Gi là hot mom nổi tiếng Hàn Quốc.

Ngày 8/7, chương trình YouTube No Back Tak đăng tải video có sự tham gia của Hong Young Gi, trong đó cô chia sẻ nhiều câu chuyện đời tư một cách thẳng thắn và hài hước.

Khi MC hỏi: "Tôi nghe nói hồi học trung học, bạn không chỉ hẹn hò với 2 mà tới 10 người cùng lúc?", Hong bật cười và xác nhận điều này. Cô nhớ lại: "Hồi đó tôi thường đến công viên giải trí Lotte World chơi và chạy xe máy".

Trước câu hỏi: "Làm sao có thể gặp 10 người chỉ trong một tuần?", Hong trả lời: "Có một bạn trai đưa tôi đi học buổi sáng, còn một người khác đến đón tôi sau giờ học". Lời chia sẻ của Hong lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc, theo Koreaboo.

Tuy nhiên, Hong khẳng định không ai trong số những bạn trai thời đó là chồng hiện tại của cô.

Hong sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ, vóc dáng gợi cảm dù đã là mẹ hai con.

"Chồng tôi bây giờ lái Mercedes-Benz chứ không đi xe máy. Chiếc Mercedes anh ấy đang đi là xe trước đây tôi từng sử dụng và tặng lại cho anh ấy", cô nói thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên Hong Yong Gi gây bàn tán với những chia sẻ về chuyện tình cảm, cá nhân. Hồi tháng 9/2025, cũng trong một chương trình trò chuyện, Hong nhắc lại việc mang thai vào năm 2012, lúc đó cô tròn 20 tuổi còn chồng cô 17 tuổi, là học sinh cấp 3.

Dù thông tin này được một số người theo dõi cô từ ngày đầu biết tới, việc chia sẻ lại công khai trong một chương trình trên YouTube vẫn khiến cô trở thành tâm điểm thảo luận của dân mạng Hàn Quốc.

Trong khi một số người cho rằng cô nên cẩn trọng khi đề cập đến chi tiết sớm mang thai, số khác lo ngại vấn đề thậm chí sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu đảo ngược giới tính trong trường hợp này.

Hong Young Gi (sinh năm 1992) được xem là một trong những influencer hàng đầu mảng thời trang, mỹ phẩm tại Hàn Quốc với hơn 1 triệu người theo dõi Instagram. Cô được biết tới vào năm 2009 sau khi tham gia chương trình truyền hình ăn khách Ulzzang Generation.

Hiện cô còn nổi tiếng là CEO thành công trong lĩnh vực thời trang online với doanh thu hằng năm lên tới hàng trăm triệu won. Năm 2012, Hong kết hôn với Lee Se Yong, kém cô 3 tuổi. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, Lee Jae Won, năm 2013 và có thêm một cậu con trai vào năm 2015.