Hốt hoảng nhập viện vì da xanh như nhân vật Avatar

Người đàn ông 42 tuổi tại Anh đã phải nhập viện trong tình trạng toàn thân chuyển sang màu da xanh bất thường sau giấc ngủ.

Làn da chuyển màu xanh của Tommy Lynch.

Theo People, Tommy Lynch, thợ xây sống tại Castle Gresley (Derbyshire, Anh), cho biết tối hôm trước anh cảm thấy cơ thể “cực kỳ mệt mỏi” nên đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ kéo dài, người bạn cùng nhà nhìn thấy anh liền giật mình khi da của Lynch chuyển sang màu xanh gần như từ đầu đến chân.

Lo ngại đây có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, người bạn lập tức đưa Lynch nhập viện. Tại khoa cấp cứu, các nhân viên y tế nhanh chóng cho anh thở oxy và tiến hành kiểm tra vì nghi ngờ tình trạng thiếu oxy trong máu.

Tuy nhiên, khi thăm khám kỹ hơn, bác sĩ nhận ra mọi chuyện không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Một bác sĩ dùng miếng gạc tẩm cồn lau lên cánh tay Lynch, và miếng gạc lập tức chuyển sang màu xanh. Chính lúc đó, nguyên nhân thực sự mới được làm rõ: thuốc nhuộm từ bộ ga trải giường mới đã phai ra và bám lên da anh trong lúc ngủ.

Biết được sự thật, Lynch vừa ngạc nhiên vừa bật cười. “Tôi không hề biết là phải giặt ga giường trước khi sử dụng. Mọi người trong phòng cấp cứu nhìn tôi như thể vừa thấy ma”, anh kể.

Bộ ga giường trị giá gần 54 USD , là món quá của bạn Tommy Lynch.

Người đàn ông nhớ lại khoảnh khắc bước tới quầy tiếp nhận của khoa cấp cứu, khi chính anh cũng không biết phải giải thích tình trạng của mình ra sao.

“Tôi chỉ có thể nói: ‘Chào, tôi vừa thức dậy và toàn thân chuyển sang màu xanh’. Các bác sĩ nói họ chưa từng thấy ai có màu da như vậy mà vẫn còn sống. Tôi trông giống hệt nhân vật trong phim Avatar”, Lynch nói.

Theo New York Post, bộ ga giường màu xanh đậm cỡ king-size trị giá khoảng 53,84 USD là món quà từ một người bạn. Lynch đã ngủ trên đó hai đêm liên tiếp mà không giặt trước, vì không nghĩ rằng thuốc nhuộm có thể phai ra và dính lên da.

Trước khi đến bệnh viện, anh từng cố gắng rửa tay nhiều lần nhưng màu xanh vẫn không trôi. Lo sợ Lynch có thể bị thiếu oxy hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng, người bạn đã nhanh chóng đưa anh tới Bệnh viện Queen’s ở Burton để kiểm tra.

Dù câu chuyện kết thúc bằng tiếng cười, Lynch cho biết anh vẫn cảm thấy khá xấu hổ khi rời bệnh viện, “đỏ mặt hơn là xanh da”. Phải mất gần một tuần với nhiều lần tắm rửa, màu nhuộm mới hoàn toàn trôi khỏi da.

“Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là giặt bộ ga giường đó. Và từ đó đến nay, tôi chưa từng bị ‘xanh người’ lần nào nữa”, Lynch nói.