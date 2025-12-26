'Hot girl trà sữa' sau 15 năm nổi tiếng

|
Chương Trạch Thiên, mỹ nhân sinh năm 1993 nổi tiếng với biệt danh "hot girl trà sữa" hay "em gái trà sữa", vừa đón tuổi 32 vào tháng 11. Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Art China, cô khiến khán giả ngỡ ngàng với nét đẹp vượt thời gian và dường như không có dấu hiệu của sự lão hóa. Vẻ đẹp trẻ trung hơn tuổi cùng khí chất đỉnh cao của "nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc" nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán.
Sau 10 năm kết hôn với tỷ phú Lưu Cường Đông (sinh năm 1974) và được cho đã sinh 3 con, "hot girl trà sữa" một thời được nhận xét "bị thời gian bỏ quên". Những người theo dõi từ khi Chương Trạch Thiên mới nổi tiếng khi còn là nữ sinh trung học bày tỏ ngỡ ngàng trước sắc vóc hiện tại. "32 tuổi mà cô ấy trẻ không khác gì 22 tuổi", "Đúng là khí chất của bạch nguyệt quang, không có gì thay đổi được kể cả thời gian" - dân mạng bày tỏ.
Cùng với sự xuất hiện trên bìa tạp chí danh tiếng, Chương Trạch Thiên cũng tiết lộ về vai trò mới đảm nhận, là giám đốc khách mời của tạp chí, phụ trách nội dung và thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Trước đó, phu nhân của tỷ phú họ Lưu - nhà đồng sáng lập JD.com - đã được biết đến khi nắm giữ những vị trí quan trọng trong mảng kinh doanh thời trang của công ty.
Trước khi kết hôn với tỷ phú vào năm 2016, Chương Trạch Thiên là người đẹp nổi đình đám mạng xã hội. Năm 2011, cô đậu vào ĐH Thanh Hoa - ngôi trường danh giá bậc nhất tại đất nước tỷ dân. Sau đó, cô tiếp tục tham gia chương trình trao đổi tại ĐH Barnard, Mỹ.
Cuộc hôn nhân 10 năm của người đẹp 9X cũng trải qua nhiều biến cố khi người chồng vướng ồn ào tình ái. Chương Trạch Thiên vẫn đồng hành bên cạnh chồng qua biến cố. Đầu năm 2024, cô được vinh danh là cựu nữ sinh Đại học Thanh Hoa giàu có nhất khi sở hữu 60 tỷ NDT (8,4 tỷ USD).
Cuộc sống của người đẹp sinh năm 1993 được nhiều người ngưỡng mộ. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Art, Chương Trạch Thiên chia sẻ mỗi ngày đều dậy từ 7h để sắp xếp công việc. Cô ít trang điểm hàng ngày và không thích chỉnh sửa ảnh quá đà.
Dù tự phối đồ, cô được khen ngợi có gu thời trang ấn tượng, giúp làm nổi bật sự cá tính mà không kém phần nữ tính. Trong các sự kiện trang trọng, Chương Trạch Thiên diện những trang phục cao cấp. Trong khi đó, với những dịp thường ngày hay đi chơi, cô ăn mặc thoải mái. Nhiều người nhận xét dễ nhầm cô với một nữ sinh đại học hay một người mẫu trẻ tuổi nếu bắt gặp ở đời thường.
Để giữ năng lượng tích cực và sự trẻ trung, người đẹp xứ Trung thường xuyên tập nhiều môn thể dục phối hợp như đi bộ đường dài, đạp xe, bơi, boxing. Gần đây nhất cô học thêm tennis và cập nhật quá trình học trên story trang Instagram cá nhân.
