'Hot girl trà sữa' sau 15 năm nổi tiếng

Sau 10 năm kết hôn với tỷ phú Lưu Cường Đông (sinh năm 1974) và được cho đã sinh 3 con, "hot girl trà sữa" một thời được nhận xét "bị thời gian bỏ quên". Những người theo dõi từ khi Chương Trạch Thiên mới nổi tiếng khi còn là nữ sinh trung học bày tỏ ngỡ ngàng trước sắc vóc hiện tại. "32 tuổi mà cô ấy trẻ không khác gì 22 tuổi", "Đúng là khí chất của bạch nguyệt quang, không có gì thay đổi được kể cả thời gian" - dân mạng bày tỏ.