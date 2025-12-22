'Quái vật thể hình' Hàn Quốc sụp đổ sau án tù vì bạo lực phụ nữ

Tháng 1 năm nay, Hwang được thả tự do. Trong một video đăng lên kênh YouTube, anh nói rằng đã có thời gian ngẫm nghĩ về những việc mình gây ra. "Trái ngược với suy nghĩ ban đầu rằng tôi không thể sống trong tù dù chỉ một ngày, tôi đã và đang sống một cuộc sống tích cực từng ngày với sự giác ngộ của mình. Bất kể khởi đầu và nguyên nhân của sự việc, tôi không hề bào chữa cho những hành động sai trái của mình, mà luôn thừa nhận, suy ngẫm và ăn năn", Hwang bày tỏ.