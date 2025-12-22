'Quái vật thể hình' Hàn Quốc sụp đổ sau án tù vì bạo lực phụ nữ

|
Hwang Chul Soon (sinh năm 1983) từng được mệnh danh là biểu tượng của làng thể hình Hàn Quốc. Từ một anh chàng thường xuyên bị trêu chọc vì ngoại hình mảnh khảnh, Hwang kiên trì tập luyện hơn một thập kỷ và bắt đầu thi đấu thể hình từ năm 2009 và trong vòng 3 năm đã giành ngôi vô địch trong cuộc thi Musclemania World Championship 2012. Với khối cơ bắp đồ sộ, anh được mệnh danh "người khổng lồ" hay "quái vật thể hình".
Cùng với sự nổi tiếng, Hwang trở thành huấn luyện viên thể hình, được mời làm người mẫu và trở thành gương mặt quen thuộc trên các show truyền hình ăn khách. Ngôi sao 42 tuổi tích lũy hơn 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram cùng lượng follow "khủng" trên YouTube. Anh từng nổi tiếng có gia đình hạnh phúc với vợ và hai con trai.
Tuy nhiên, danh tiếng của Hwang nhanh chóng sụp đổ sau khi anh vướng vào bê bối tấn công một người tình vào tháng 10/2023. Vụ việc diễn ra từ ngày 16/10/2023, trong lúc tranh cãi ở một bãi đậu xe ngoài trời, Hwang đã đấm hơn 20 lần, đá nhiều lần vào người và mặt người phụ nữ. Khi bị phát hiện, Hwang túm tóc nạn nhân kéo lên ôtô, tiếp tục hành hung cô ở ghế phụ. Anh ta ban đầu bị kết án một năm tù, sau đó được giảm xuống còn 9 tháng.
Tháng 1 năm nay, Hwang được thả tự do. Trong một video đăng lên kênh YouTube, anh nói rằng đã có thời gian ngẫm nghĩ về những việc mình gây ra. "Trái ngược với suy nghĩ ban đầu rằng tôi không thể sống trong tù dù chỉ một ngày, tôi đã và đang sống một cuộc sống tích cực từng ngày với sự giác ngộ của mình. Bất kể khởi đầu và nguyên nhân của sự việc, tôi không hề bào chữa cho những hành động sai trái của mình, mà luôn thừa nhận, suy ngẫm và ăn năn", Hwang bày tỏ.
Sau khi chấp hành án phạt, danh tiếng của Hwang bị ảnh hưởng nặng nề. Có thông tin vợ anh đã đệ đơn ly hôn vì cáo buộc chồng bạo lực, tuy nhiên đến nay hai bên vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Bài đăng gần nhất của Hwang về vợ con trên trang cá nhân là vào tháng 10/2021, khi chào đón con trai thứ hai. Từ đó đến nay, thông tin về cuộc sống gia đình riêng không được anh công khai trước truyền thông.
Trong vlog khi mới ra tù, Hwang còn tiết lộ anh đã sụt 23 kg trong thời gian thi hành án. "Nơi này nghiêm cấm tuyệt đối việc cởi trần tập thể dục. Đối với một vận động viên thể hình, việc không được tập luyện cởi trần chẳng khác nào án tử hình", anh chia sẻ.
Hiện tại, Hwang vẫn duy trì việc sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những ồn ào trước đó khiến lượng người ủng hộ và tương tác trên các bài đăng của anh giảm nghiêm trọng. Anh chủ yếu đăng tải hình ảnh tập luyện và một số hoạt động cá nhân.
