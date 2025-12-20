Quán cà phê 'xinh như phim hoạt hình', view ngắm trung tâm TP.HCM

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quí Anh (sống tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM) cho biết cô biết đến quán qua lời giới thiệu của người quen. "Tôi mất khoảng 30 phút để đến đây. Không gian quán rất xinh, đặc biệt là khu ngồi cạnh cửa sổ, nhiều cây xanh bao quanh, cảm giác đẹp như phim hoạt hình của Ghibli", cô nói. Tuy nhiên, cô cũng cho biết đồ ăn và thức uống tại quán chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng.