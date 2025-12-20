Quán cà phê 'xinh như phim hoạt hình', view ngắm trung tâm TP.HCM

|
Nép mình trên lầu 4 chung cư 145 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, TP.HCM), một quán cà phê thời gian gần đây trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ, được nhiều người ví như "thiên đường sống ảo" giữa lòng đô thị đông đúc. Toàn bộ không gian quán được bao phủ bởi cây xanh và hoa tươi, từ lối đi, bức tường đến những chiếc bàn nhỏ xinh, tạo nên khung cảnh thơ mộng, gần gũi với thiên nhiên.
Bước vào bên trong, thực khách dễ dàng cảm nhận thiết kế hòa mình vào cây lá với sắc xanh chủ đạo. Bàn ghế được bố trí đan xen giữa các mảng xanh, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Không gian còn gây ấn tượng bởi loạt vật dụng decor mang dấu ấn thủ công và hoài niệm như lá cọ, rơm rạ, đèn chụp, hay những bức ảnh phai màu theo thời gian, tạo nên nét riêng khó trộn lẫn.
Khu vực cạnh cửa sổ mang đến tầm nhìn hướng ra nhà thờ Huyện Sĩ, trở thành góc được nhiều khách ưa chuộng để chụp ảnh. Tuy vậy, vị trí này thường kín chỗ nên khách cần đặt bàn trước.
Menu của quán khá đa dạng với trà trái cây, cà phê, mocktail và các món ăn nhẹ. Trong đó, phần đồ ăn nhẹ chủ yếu là những món gắn liền với ký ức tuổi thơ, mang đến cảm giác hoài niệm cho thực khách khi trải nghiệm. Giá thành dao động 50.000-85.000 đồng/món.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quí Anh (sống tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM) cho biết cô biết đến quán qua lời giới thiệu của người quen. "Tôi mất khoảng 30 phút để đến đây. Không gian quán rất xinh, đặc biệt là khu ngồi cạnh cửa sổ, nhiều cây xanh bao quanh, cảm giác đẹp như phim hoạt hình của Ghibli", cô nói. Tuy nhiên, cô cũng cho biết đồ ăn và thức uống tại quán chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng.
Bên cạnh nhu cầu chụp ảnh check-in, quán còn thu hút nhiều bạn trẻ nhờ tổ chức các hoạt động trải nghiệm như vẽ tranh, thuê đồ cũ, gói quà, cắm hoa... Những hoạt động này được thay đổi theo từng tháng, tạo sự mới mẻ cho khách ghé thăm.
Ngay từ lối dẫn lên quán, thực khách có thể dừng lại chụp ảnh với lối đi hẹp mang gam vàng cũ kỹ. Những bức tường loang lổ, bong tróc theo thời gian, vệt ẩm mốc in hằn như dấu tích của nhiều thập kỷ sinh hoạt, gợi cảm giác trầm lắng và hoài niệm đặc trưng của khu chung cư cũ tại TP.HCM.
Quán mở cửa từ 8h đến 22h hàng ngày. Theo chủ quán, khung giờ buổi sáng đến trưa là thời điểm lý tưởng nhất để ghé quán, khi ánh nắng trong trẻo hòa cùng mảng xanh cây cối, giúp không gian ngập tràn ánh sáng để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp.
