Hot girl Thái Lan công khai mến mộ thủ môn Trần Trung Kiên

  • Thứ sáu, 26/12/2025 07:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau chung kết bóng đá nam SEA Games 33, Pinto Hathairat được nhiều cư dân mạng Việt Nam tìm kiếm. Cô cũng bày tỏ sự yêu thích với thủ môn Trần Trung Kiên.

hot girl Thai Lan anh 1

Pinto Hathairat (25 tuổi) sở hữu hơn 2,4 triệu người theo dõi trên TikTok. Cô nàng gây chú ý với đoạn video cổ vũ đội tuyển Thái Lan ở chung kết bóng đá SEA Games 33, thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Ảnh cắt từ clip.
hot girl Thai Lan anh 2

Trong thời gian diễn ra SEA Games 33, Pinto Hathairat cập nhật nhiều hoạt động cổ vũ. Các bài đăng thu về hàng nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận, phần lớn trong số đó đến từ người hâm mộ Việt Nam. Bên cạnh ngoại hình xinh xắn, Pinto Hathairat còn được khen có thái độ văn minh. Dù U22 Thái Lan nhận cái kết cay đắng trước U22 Việt Nam, cô vẫn vui vẻ, thoải mái chụp ảnh với cổ động viên Việt Nam.
hot girl Thai Lan anh 3

Pinto Hathairat cũng thường xuyên tương tác với người dùng mạng Việt Nam. Mới đây, cô đăng tải bức ảnh ghép cùng thủ môn Trần Trung Kiên kèm dòng trạng thái: "Who's more handsome? You know goal keeper Vietnam famous in Thai because he handsome" (tạm dịch: Ai đẹp trai hơn? Thủ môn Việt Nam nổi tiếng ở Thái Lan vì anh ấy đẹp trai). Sau đó, có tài khoản phản hồi: "Bạn cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam đó".
hot girl Thai Lan anh 4

Bên cạnh bóng đá, Pinto Hathairat còn có niềm yêu thích đặc biệt với võ thuật. Trên trang cá nhân, cô đăng tải nhiều hình ảnh tập Muay Thái.
hot girl Thai Lan anh 5hot girl Thai Lan anh 6

Trước đây, Pinto Hathairat từng là võ sĩ, được thi đấu tại đấu trường võ thuật K-1 của Trung Quốc.
hot girl Thai Lan anh 7

Sau một thời gian theo đuổi võ thuật, Pinto Hathairat quyết định dành thời gian cho việc học và theo đuổi ngành y. Trên trang cá nhân, cô tự giới thiệu mình là "bác sĩ Pin: bác sĩ y học cổ truyền Thái Lan ứng dụng".
hot girl Thai Lan anh 8hot girl Thai Lan anh 9

Nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng thanh mảnh của cựu võ sĩ. Cô hoạt động tích cực trên mạng xã hội, khoe nhiều hình ảnh đời thường xinh đẹp.

Linh Chi

hot girl Thái Lan SEA Games U22 Việt Nam Trần Trung Kiên Pinto Hathairat

