Hot girl Thái Lan công khai mến mộ thủ môn Trần Trung Kiên

|
Pinto Hathairat (25 tuổi) sở hữu hơn 2,4 triệu người theo dõi trên TikTok. Cô nàng gây chú ý với đoạn video cổ vũ đội tuyển Thái Lan ở chung kết bóng đá SEA Games 33, thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Ảnh cắt từ clip.
|
Trong thời gian diễn ra SEA Games 33, Pinto Hathairat cập nhật nhiều hoạt động cổ vũ. Các bài đăng thu về hàng nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận, phần lớn trong số đó đến từ người hâm mộ Việt Nam. Bên cạnh ngoại hình xinh xắn, Pinto Hathairat còn được khen có thái độ văn minh. Dù U22 Thái Lan nhận cái kết cay đắng trước U22 Việt Nam, cô vẫn vui vẻ, thoải mái chụp ảnh với cổ động viên Việt Nam.
|
Pinto Hathairat cũng thường xuyên tương tác với người dùng mạng Việt Nam. Mới đây, cô đăng tải bức ảnh ghép cùng thủ môn Trần Trung Kiên kèm dòng trạng thái: "Who's more handsome? You know goal keeper Vietnam famous in Thai because he handsome" (tạm dịch: Ai đẹp trai hơn? Thủ môn Việt Nam nổi tiếng ở Thái Lan vì anh ấy đẹp trai). Sau đó, có tài khoản phản hồi: "Bạn cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam đó".
|
Bên cạnh bóng đá, Pinto Hathairat còn có niềm yêu thích đặc biệt với võ thuật. Trên trang cá nhân, cô đăng tải nhiều hình ảnh tập Muay Thái.
|
Trước đây, Pinto Hathairat từng là võ sĩ, được thi đấu tại đấu trường võ thuật K-1 của Trung Quốc.
|
Sau một thời gian theo đuổi võ thuật, Pinto Hathairat quyết định dành thời gian cho việc học và theo đuổi ngành y. Trên trang cá nhân, cô tự giới thiệu mình là "bác sĩ Pin: bác sĩ y học cổ truyền Thái Lan ứng dụng".
|
Nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng thanh mảnh của cựu võ sĩ. Cô hoạt động tích cực trên mạng xã hội, khoe nhiều hình ảnh đời thường xinh đẹp.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.