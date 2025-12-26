Hot girl Thái Lan công khai mến mộ thủ môn Trần Trung Kiên

Trong thời gian diễn ra SEA Games 33, Pinto Hathairat cập nhật nhiều hoạt động cổ vũ. Các bài đăng thu về hàng nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận, phần lớn trong số đó đến từ người hâm mộ Việt Nam. Bên cạnh ngoại hình xinh xắn, Pinto Hathairat còn được khen có thái độ văn minh. Dù U22 Thái Lan nhận cái kết cay đắng trước U22 Việt Nam, cô vẫn vui vẻ, thoải mái chụp ảnh với cổ động viên Việt Nam.