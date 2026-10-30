Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hồng Ngọc, Đoan Trang sau 30 năm

  • Thứ sáu, 30/10/2026 18:59 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Ba giọng ca gắn với ký ức của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X vừa có màn tái ngộ sau nhiều năm. Hiện tại, họ đều có cuộc sống hạnh phúc.

Hôm 29/10, Đoan Trang gây chú khi có bài đăng mới trên trang cá nhân, chia sẻ về màn hội ngộ với hai người bạn cũ là Thu Minh và Hồng Ngọc. Giọng ca Tóc hát gọi đây là "cuộc hẹn thế kỷ", khi cả ba đều bận bịu với chuyện cá nhân, có người còn bị ốm nhưng vẫn cố gắng sắp xếp để gặp mặt.

"Không biết mấy chục năm rồi, 3 đứa mới thật sự được ngồi lại bên nhau. Chỉ 3 đứa, bộc bạch từ giây đầu tiên mới ngồi xuống nhà hàng đến giây cuối cùng chuẩn bị ra về. Một lèo 6 tiếng, từ 8h tối đến 2h sáng còn chưa chịu chia tay, và vẫn còn chưa hết chuyện", nữ ca sĩ chia sẻ.

Kèm theo đó, Đoan Trang đăng tải clip ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc hội ngộ. Cả ba mặc trang phục đời thường, cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng.

Hồng Ngọc cũng chia sẻ loạt ảnh trong buổi hẹn trên trang cá nhân. Giọng ca Mắt nai cha cha cha tiết lộ cô và Đoan Trang, Thu Minh đã quen biết nhau gần 30 năm. Họ lần đầu gặp gỡ ở các cuộc thi ca hát, sau đó cùng trải qua những năm tháng hát phòng trà, gần như ngày nào cũng gặp mặt.

Đoan Trang ảnh 1Đoan Trang ảnh 2

Ba ca sĩ hội ngộ. Ảnh: FBNV.

"Thời gian trôi qua, rồi giờ mỗi người một cuộc sống riêng... Thật vui khi sau gần 30 năm, những người bạn ngày ấy lại có dịp ngồi bên nhau, ôn lại biết bao kỷ niệm của một thời trẻ trâu mà có những điều chỉ ba đứa biết. Gần 30 năm, vẫn giữ được sự thương và trân trọng dành cho nhau. Đó cũng là một điều thật đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi", Hồng Ngọc viết.

Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ thích thú trước màn hội ngộ của ba giọng ca nổi tiếng một thời. Nhiều bình luận bày tỏ ngưỡng mộ tình bạn của bộ ba ca sĩ. Thu Minh còn hài hước chia sẻ cả ba lâu ngày không gặp nên trò chuyện đến thâu đêm, nhà hàng đóng cửa về hết nhưng vẫn để họ ngồi lại trò chuyện.

Đoan Trang sau khi kết hôn cùng chồng người Thụy Điển gần như lui về chăm sóc gia đình. Họ có một con gái là bé Sol. Năm 2023, Đoan Trang trở lại sân khấu với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Hồng Ngọc kết hôn với Thomas Tâm - một bầu show Việt kiều Mỹ. Những năm qua, anh vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ cô trong công việc.

Thu Minh vài năm qua không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật, chủ yếu xuất hiện ở những sân khấu phù hợp thay vì chạy đua phát hành sản phẩm. Mới đây nhất, hồi tháng 8, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu concert của học trò cũ Hương Tràm.

Tri Thức - Znews giới thiệu Quả chuông ác mộng (tên gốc: The Bell Jar), được in lần đầu tiên vào năm 1963 dưới cái tên Victoria Lucas. Cuốn sách được xem như là một cuốn bán tự truyện về cuộc đời của nữ tác giả Sylvia Plath. Nhân vật nữ chính - Esther là hiện thân của chính Sylvia, mang trong mình cái não trạng “khốn đốn” của một người nhạy cảm, bị tổn thương, mắc chứng trầm cảm trong một thời gian dài.

Huyền thoại 'X-Men' Giáo sư X là ai?

Sau khoảng một phần tư thế kỷ, hành trình của vị hiệu trưởng ngôi trường dành cho người đột biến trong vũ trụ "X-Men" vừa khép lại.

3 giờ trước

Không nhận ra Thiên Ân

Qua 4 dự án điện ảnh, Thiên Ân đang dần cởi bỏ định kiến “người đẹp đóng phim”, mạnh dạn khám phá những màu sắc diễn xuất mới.

26:1533 hôm qua

Cưỡi rồng, có khó?

Cái tên "Cánh tư" một lần nữa nhận được sự quan tâm khi chuyển thể thành phim truyền hình. Trước đó, cuốn sách của Rebecca Yarros từng được coi là một hiện tượng xuất bản.

18:18 27/10/2026

Tống Khang

Đoan Trang Đoan Trang Thu Minh Hồng Ngọc

  • Cao Thị Đoan Trang

    Cao Thị Đoan Trang

    Đoan Trang là một ca sĩ khởi đầu sự nghiệp bằng việc tham gia các buổi biểu diễn phong trào khi còn là sinh viên của 2 trường đại học HUFLIT và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tên tuổi của Đoan Trang chỉ thật sự được biết đến khi cô đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP. HCM (2001). Năm 2005, cô được trao giải Làn Sóng Xanh với 2 ca khúc là “Tóc hát” và “Chocolate”.

    • Ngày sinh: 04/02/1978
    • Chiều cao: 1.54 m
    • Album: Bốn mùa tình yêu, Chocolate, SocoDance, Âm bản
    • Chồng: Johan Wicklund
    • Con: 1

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Kẻ khiến Người Dơi còn phải e dè

Kẻ khiến Người Dơi còn phải e dè

0

Clayface vừa đặt chân lên màn ảnh rộng trong bom tấn thuộc vũ trụ DCU. Nhân vật có nhiều điểm thay đổi so với nguyên tác truyện tranh.

Mỹ nhân Lâm Y Thần ở tuổi 44

Mỹ nhân Lâm Y Thần ở tuổi 44

0

Lâm Y Thần chia sẻ sinh nhật năm nay diễn ra giản dị nhưng hạnh phúc. Cô cũng vừa có dịp sum họp cùng chồng sau thời gian sống xa nhau.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý