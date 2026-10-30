Chồng cũ lao đao khi Britney Spears dừng cấp dưỡng

Kevin Federline gặp khó khăn tài chính sau khi Britney Spears không còn gửi tiền chu cấp cho hai con chung của họ.

Theo hồ sơ do Page Six thu thập được, Federline đang nợ ít nhất 117.704 USD tại City National Bank. Khoản nợ bao gồm thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng cá nhân và hạn mức thấu chi. Federline ký thỏa thuận với ngân hàng vào cuối tháng 11/2024, gần sát thời điểm lần cuối Britney Spears gửi tiền cấp dưỡng con cái.

Đơn kiện cho biết Federline được gia hạn đến tháng 8/2026 để thanh toán khoản nợ thẻ tín dụng. Trong khi đó, hạn mức tín dụng cá nhân của anh đã đến hạn vào tháng 6/2025, còn khoản thấu chi cá nhân đến hạn sớm hơn, vào tháng 4 cùng năm.

Federline và Britney Spears kết hôn năm 2004. Ảnh: Michael Caulfield.

Không chỉ yêu cầu Federline thanh toán các khoản nợ gốc, ngân hàng còn đòi anh trả phần lãi tích lũy chưa thanh toán. Mức lãi suất được áp dụng khá cao: 20,5% đối với thẻ tín dụng, 7,5% đối với hạn mức tín dụng cá nhân và 18% đối với khoản thấu chi.

Luật sư của Federline chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên khi Page Six liên hệ.

Trước đó, Federline nhận 40.000 USD mỗi tháng tiền cấp dưỡng để nuôi hai con chung của anh với Britney Spears là Sean Preston và Jayden James. Sau khi Sean Preston tròn 18 tuổi, khoản tiền này giảm xuống còn 20.000 USD mỗi tháng. Giọng ca Toxic dừng gửi tiền cấp dưỡng kể từ khi Jayden James tốt nghiệp trung học.

Trong cuốn hồi ký You Thought You Knew, Federline cho biết số tiền cấp dưỡng được dùng để chi trả cho an ninh và duy trì mức sống mà hai con từng có khi ở cùng mẹ. Theo anh, những khoản chi này thường vượt quá 40.000 USD mỗi tháng. “Tiền gần như cạn kiệt ngay khi vừa được chuyển đến”, Federline viết.

Federline và Britney Spears gặp nhau vào đầu năm 2004. Hai người đính hôn vào tháng 7 cùng năm và tổ chức hôn lễ tại California vào tháng 9. Spears đệ đơn ly hôn vào tháng 11/2006. Cả hai hoàn tất thủ tục chia tay vào tháng 7/2007. Sau khi ly hôn Spears, Federline bắt đầu hẹn hò với Victoria Prince. Cả hai kết hôn vào năm 2013.