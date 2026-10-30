Hồng Ngọc 'Mắt nai cha cha cha' hiện ra sao

Ba giọng ca gắn với ký ức của nhiều khán giả gồm Hồng Ngọc, Thu Minh, Đoan Trang vừa có màn tái ngộ sau nhiều năm. Hiện tại, họ đều có cuộc sống hạnh phúc.

Hôm 29/10, Đoan Trang gây chú khi có bài đăng mới trên trang cá nhân, chia sẻ về màn hội ngộ với hai người bạn cũ là Thu Minh và Hồng Ngọc. Giọng ca Tóc hát gọi đây là "cuộc hẹn thế kỷ", khi cả ba đều bận bịu với chuyện cá nhân, có người còn bị ốm nhưng vẫn cố gắng sắp xếp để gặp mặt.

"Không biết mấy chục năm rồi, 3 đứa mới thật sự được ngồi lại bên nhau. Chỉ 3 đứa, bộc bạch từ giây đầu tiên mới ngồi xuống nhà hàng đến giây cuối cùng chuẩn bị ra về. Một lèo 6 tiếng, từ 8h tối đến 2h sáng còn chưa chịu chia tay, và vẫn còn chưa hết chuyện", nữ ca sĩ chia sẻ.

Kèm theo đó, Đoan Trang đăng tải clip ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc hội ngộ. Cả ba mặc trang phục đời thường, cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng.

Hồng Ngọc cũng chia sẻ loạt ảnh trong buổi hẹn trên trang cá nhân. Giọng ca Mắt nai cha cha cha tiết lộ cô và Đoan Trang, Thu Minh đã quen biết nhau gần 30 năm. Họ lần đầu gặp gỡ ở các cuộc thi ca hát, sau đó cùng trải qua những năm tháng hát phòng trà, gần như ngày nào cũng gặp mặt.

Ba ca sĩ hội ngộ. Ảnh: FBNV.

"Thời gian trôi qua, rồi giờ mỗi người một cuộc sống riêng... Thật vui khi sau gần 30 năm, những người bạn ngày ấy lại có dịp ngồi bên nhau, ôn lại biết bao kỷ niệm của một thời trẻ trâu mà có những điều chỉ ba đứa biết. Gần 30 năm, vẫn giữ được sự thương và trân trọng dành cho nhau. Đó cũng là một điều thật đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi", Hồng Ngọc viết.

Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ thích thú trước màn hội ngộ của ba giọng ca nổi tiếng một thời. Nhiều bình luận bày tỏ ngưỡng mộ tình bạn của bộ ba ca sĩ. Thu Minh còn hài hước chia sẻ cả ba lâu ngày không gặp nên trò chuyện đến thâu đêm, nhà hàng đóng cửa về hết nhưng vẫn để họ ngồi lại trò chuyện.

Đoan Trang sau khi kết hôn cùng chồng người Thụy Điển gần như lui về chăm sóc gia đình. Họ có một con gái là bé Sol. Năm 2023, Đoan Trang trở lại sân khấu với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Hồng Ngọc kết hôn với Thomas Tâm - một bầu show Việt kiều Mỹ. Những năm qua, anh vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ cô trong công việc.

Thu Minh vài năm qua không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật, chủ yếu xuất hiện ở những sân khấu phù hợp thay vì chạy đua phát hành sản phẩm. Mới đây nhất, hồi tháng 8, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu concert của học trò cũ Hương Tràm.