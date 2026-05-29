Hong Kong vượt Thụy Sĩ thành trung tâm quản lý tài sản lớn nhất thế giới

Hong Kong (Trung Quốc) đã lần đầu tiên vượt mặt Thụy Sĩ trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu.

Hong Kong (Trung Quốc) đã lần đầu tiên vượt mặt Thụy Sĩ để trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Báo cáo do Boston Consulting Group (BCG) công bố mới đây cho thấy dòng tài sản đến từ Trung Quốc cùng làn sóng IPO bùng nổ trong năm 2025 đã giúp Hong Kong (Trung Quốc) vươn lên thành trung tâm tài sản xuyên biên giới trị giá 2.950 tỷ USD dành cho giới siêu giàu toàn cầu, nhỉnh hơn mức 2.940 tỷ USD tài sản xuyên biên giới của Thụy Sĩ, theo Reuters.

Các tác giả báo cáo nhận định xu hướng trên khó bị đảo ngược khi các trung tâm tài chính châu Á đang tăng trưởng nhanh hơn "thiên đường trú ẩn an toàn" của châu Âu. Hong Kong đang ngày càng đóng vai trò là cầu nối giúp dòng tiền và nhà đầu tư Trung Quốc tiếp cận thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa triển vọng của đặc khu hành chính này phụ thuộc rất lớn vào tình hình kinh tế và các chính sách quản lý từ Trung Quốc đại lục.

Thị phần quản lý tài sản xuyên biên giới toàn cầu của các trung tâm tài chính. Biểu đồ: Reuters.

Cả Hong Kong và Singapore được dự báo tiếp tục tăng trưởng với vai trò trung tâm lưu ký tài sản xuyên biên giới ở mức 9%/năm đến 2030, cao hơn mức tăng trưởng trung bình dự kiến 6% của Thụy Sĩ trong cùng giai đoạn.

Dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn, sự đa dạng trong tài sản quản lý của Thụy Sĩ có thể trở thành lợi thế khi nước này thu hút khách hàng từ nhiều khu vực khác nhau, trong khi các trung tâm tài chính châu Á phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng của nhà đầu tư Trung Quốc.

"Bất ổn địa chính trị càng củng cố vai trò của Thụy Sĩ như một trung tâm tài sản toàn cầu cốt lõi, thu hút dòng vốn tìm nơi trú ẩn an toàn từ các khu vực biến động mạnh như Trung Đông", BCG nhận định.

Các chủ ngân hàng và cố vấn tài chính nói với Reuters rằng giới siêu giàu đang tìm cách chuyển tài sản từ khu vực vùng Vịnh sang Thụy Sĩ trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Ông Michael Kahlich, đồng tác giả báo cáo của BCG, cho biết thế giới đang hình thành 2 cụm trung tâm tài chính lớn: Singapore và Hong Kong cho châu Á; còn Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Mỹ cho phương Tây.

"Điều quan trọng nhất là sự gần gũi với khách hàng. UBS hiện là tổ chức quản lý tài sản số một tại cả Singapore và Hong Kong", ông nói thêm. Khi việc ở gần khách hàng trở nên quan trọng hơn, các ngân hàng Thụy Sĩ cũng mở rộng hiện diện sang những trung tâm tài chính lớn khác.

Tài sản xuyên biên giới trên toàn cầu đã tăng 8,4%, lên 15.700 tỷ USD trong năm ngoái, nhờ thị trường tài chính khởi sắc và nhu cầu đa dạng hóa địa lý gia tăng. Phần lớn dòng vốn này đổ vào 10 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, khiến mức độ tập trung ngày càng cao hơn.