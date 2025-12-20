Đặc khu Hong Kong sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về điều hành sàn vàng

Trưởng đặc khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách tài chính tiền tệ với Việt Nam, nhất là về sàn giao dịch vàng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 19/12, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc có cuộc hội kiến Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong mới đây.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc và Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu. Ảnh: Mofa.

Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn khuyến khích các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện với Hong Kong về kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và du lịch.

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu chúc mừng những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, tin tưởng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Ông khẳng định chính quyền đặc khu Hong Kong - Trung Quốc và cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng, triển vọng phát triển của Việt Nam và quan hệ Khu hành chính đặc biệt Hong Kong - Việt Nam.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác, trong thời gian tới hai bên sẽ đẩy mạnh thiết lập các khuôn khổ hợp tác; mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, tài chính. Trong đó, Hong Kong sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách tài chính tiền tệ, nhất là việc xây dựng và vận hành sàn giao dịch vàng; thúc đẩy hợp tác kết nối chiến lược, khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư trong lĩnh vực kết nối hạ tầng quy mô lớn, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, kết nối hai thị trường chứng khoán, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên thị trường Hong Kong.

Đánh giá cao thành tích học tập của các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học hàng đầu của Hong Kong, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu bày tỏ sẵn sàng cung cấp thêm học bổng cho sinh viên ưu tú của Việt Nam.

Nhân dịp thăm Hong Kong, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ đầu tư Vina Capital Jonnathan Choi. Tập đoàn đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, nhất là chính sách thành lập trung tâm tài chính quốc tế (IFC); khẳng định sẵn sàng đầu tư vào IFC tại TPHCM, cũng như kết nối các nhà đầu tư Trung Quốc và Hong Kong trong các lĩnh vực mới như tài chính xanh, tài sản số...

Từ ngày 17-19/12, đoàn khảo sát tại Thượng Hải và Hong Kong, làm việc với lãnh đạo Hội đồng vàng thế giới tại Thượng Hải, Sở Giao dịch chứng khoán và tương lai Hong Kong, Sở Giao dịch vàng Hong Kong... để trao đổi kinh nghiệm xây dựng, vận hành sàn giao dịch vàng, tìm hiểu khuôn khổ pháp lý và chính sách quản lý thị trường vàng.