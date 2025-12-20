Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Đặc khu Hong Kong sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về điều hành sàn vàng

  • Thứ bảy, 20/12/2025 13:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trưởng đặc khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách tài chính tiền tệ với Việt Nam, nhất là về sàn giao dịch vàng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 19/12, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc có cuộc hội kiến Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong mới đây.

Dac khu Hong Kong anh 1

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc và Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu. Ảnh: Mofa.

Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn khuyến khích các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện với Hong Kong về kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và du lịch.

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu chúc mừng những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, tin tưởng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Ông khẳng định chính quyền đặc khu Hong Kong - Trung Quốc và cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng, triển vọng phát triển của Việt Nam và quan hệ Khu hành chính đặc biệt Hong Kong - Việt Nam.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác, trong thời gian tới hai bên sẽ đẩy mạnh thiết lập các khuôn khổ hợp tác; mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, tài chính. Trong đó, Hong Kong sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách tài chính tiền tệ, nhất là việc xây dựng và vận hành sàn giao dịch vàng; thúc đẩy hợp tác kết nối chiến lược, khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư trong lĩnh vực kết nối hạ tầng quy mô lớn, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, kết nối hai thị trường chứng khoán, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên thị trường Hong Kong.

Đánh giá cao thành tích học tập của các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học hàng đầu của Hong Kong, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu bày tỏ sẵn sàng cung cấp thêm học bổng cho sinh viên ưu tú của Việt Nam.

Nhân dịp thăm Hong Kong, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ đầu tư Vina Capital Jonnathan Choi. Tập đoàn đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, nhất là chính sách thành lập trung tâm tài chính quốc tế (IFC); khẳng định sẵn sàng đầu tư vào IFC tại TPHCM, cũng như kết nối các nhà đầu tư Trung Quốc và Hong Kong trong các lĩnh vực mới như tài chính xanh, tài sản số...

Từ ngày 17-19/12, đoàn khảo sát tại Thượng Hải và Hong Kong, làm việc với lãnh đạo Hội đồng vàng thế giới tại Thượng Hải, Sở Giao dịch chứng khoán và tương lai Hong Kong, Sở Giao dịch vàng Hong Kong... để trao đổi kinh nghiệm xây dựng, vận hành sàn giao dịch vàng, tìm hiểu khuôn khổ pháp lý và chính sách quản lý thị trường vàng.

Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế gồm những ai?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, đồng thời lập Hội đồng điều hành do Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

5 giờ trước

Dự báo về giá nhà Thủ Thiêm khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành

Nhiều trung tâm tài chính trên thế giới không chỉ hút mạnh dòng vốn quốc tế mà còn tác động đến thị trường bất động sản lân cận. IFC-HCM liệu có tạo ra diễn biến tương tự tại Thủ Thiêm?

09:00 15/12/2025

Gần 30 tập đoàn tài chính muốn tham gia trung tâm tài chính ở TP.HCM

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam nhận được sự quan tâm mạnh mẽ khi có gần 30 doanh nghiệp tài chính lớn đăng ký tham gia ngay từ giai đoạn đầu.

20:41 26/11/2025

https://tienphong.vn/dac-khu-hong-kong-san-sang-chia-se-voi-viet-nam-ve-dieu-hanh-tien-te-san-vang-post1806269.tpo

Bình Giang/ Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đặc khu Hong Kong Hồ Đức Phớc Lý Gia Siêu Hong Kong Hồ Đức Phớc

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

Đọc tiếp

Vi sao gia bac tang hon 120% tu dau nam den nay? hinh anh

Vì sao giá bạc tăng hơn 120% từ đầu năm đến nay?

1 giờ trước 13:49 20/12/2025

0

Việc kim loại trắng có mặt trong danh sách khoáng sản chiến lược của Mỹ, cùng sức mua mạnh đã đẩy giá bạc tăng lên mức kỷ lục, thậm chí cao hơn gấp đôi so với thời điểm đầu năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý