CLB đua ngựa Hong Kong bán danh mục tài sản trị giá 1 tỷ USD

Hong Kong Jockey Club (HKJC) đã bán 1 tỷ USD tài sản trong danh mục quỹ cho Dawson Partners, công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Toronto.

Thị trường tài chính Hong Kong (Trung Quốc) dậy sóng với những biến động gần đây. Ảnh: Reuters.

Đây là một trong những thương vụ thoái vốn lớn nhất của một nhà quản lý tài sản tại châu Á thời gian gần đây, theo Bloomberg.

Danh mục chuyển nhượng bao gồm các khoản đầu tư vào quỹ của Blackstone Inc. và một số quỹ mua lại khác (buyout), các nguồn tin cho biết. Giao dịch được chốt ở mức chiết khấu đáng kể so với giá trị tài sản ròng (NAV) của danh mục. Jefferies Financial Group Inc. là đơn vị tư vấn cho thương vụ này.

Hong Kong Jockey Club (HKJC) - CLB đua ngựa Hong Kong (Trung Quốc) - đã bắt đầu thương vụ từ đầu năm nay.

Hiện HKJC cũng là tổ chức nộp thuế lớn nhất Hong Kong, câu lạc bộ sở hữu nhiều giấy phép độc quyền do chính quyền đặc khu cấp, bao gồm cá cược đua ngựa và bóng đá.

Ngày càng nhiều nhà đầu tư tổ chức tại châu Á (quỹ hưu trí, quỹ đầu tư quốc gia, văn phòng gia đình) tìm đến thị trường thứ cấp để rút vốn sớm, thay vì chờ quỹ đáo hạn. Đổi lại với mức thanh khoản nhanh, người mua thường yêu cầu mức chiết khấu cho mỗi giao dịch.

Thành lập năm 2015, Dawson Partners hiện quản lý khoảng 20 tỷ USD tài sản tính đến cuối năm 2024, với hơn 200 nhân viên trên toàn cầu và văn phòng tại London, New York.

Theo Wen Ting Geok, Trưởng bộ phận đầu tư tư nhân châu Á tại Mercer, các giao dịch thứ cấp của các quỹ tín dụng tư nhân và hạ tầng thường có chiết khấu 5-10%; chiết khấu với quỹ đầu tư mạo hiểm quanh mức 20%; còn quỹ bất động sản chịu mức cắt giảm sâu nhất, khoảng 30%.

Đại diện HKJC, Dawson, Jefferies và Blackstone hiện từ chối bình luận về thương vụ này.

Một thách thức lớn trong định giá giao dịch thứ cấp là độ trễ giữa thời điểm xác định giá trị danh mục và thời điểm chuyển nhượng quyền lợi quỹ thực tế. Khoảng trễ này có thể kéo dài 6 tháng hoặc hơn, dẫn đến điều chỉnh định giá. Thậm chí, nếu lệch pha, giao dịch có nguy cơ đổ vỡ.

Hồi tháng 6 năm nay, cũng theo Bloomberg, China Investment Corp. - quỹ đầu tư quốc gia của Trung Quốc - cũng đã cân nhắc bán 1 tỷ USD tài sản tại các quỹ như Carlyle Group Inc. và KKR & Co. để giảm sự liên quan với tài sản Mỹ, song quỹ đầu tư này sau đó đã rút lại kế hoạch.