Hong Kong bắt thêm hai người liên quan thảm họa cháy nổ

Cơ quan Chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) đã bắt giữ hai giám đốc của công ty Will Power Architects, đơn vị tư vấn phụ trách dự án cải tạo cụm chung cư Wong Fuk Court ở Tai Po.

Các gia đình đối mặt với nỗi bất an đau lòng sau thảm kịch cháy ở Hong Kong.

Trưa 28/11, theo tờ Scmp, ICAC đã bắt giữ hai giám đốc của công ty Will Power Architects, nâng tổng số người bị bắt liên quan đến vụ cháy lên năm, trong bối cảnh thảm họa này đã cướp đi 94 sinh mạng tính đến sáng thứ 28/11.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ ba người thuộc công ty bảo trì chịu trách nhiệm về khu nhà - Prestige Construction & Engineering - với cáo buộc ngộ sát.

Ba người bị bắt gồm Ho Kin-yip (52 tuổi), giám đốc kiêm quản lý vận hành; Hau Wa-kin (54 tuổi), giám đốc; và Steve Wong Chung-kee (68 tuổi), người chịu trách nhiệm an toàn và phê duyệt hạng mục thi công.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong John Lee Ka-chiu đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ các khu nhà ở công cộng đang trong quá trình cải tạo lớn và khởi động một cuộc điều tra hình sự về vụ hỏa hoạn chết người lớn nhất của Hong Kong trong bảy thập kỷ.

Công tác cứu hộ vẫn diễn ra trong khi ngọn lửa ở tất cả các tòa nhà của Wang Fuk Court đã được khống chế. Hiện vẫn còn 56 người nhập viện.

Điều tra sơ bộ cho thấy lớp xốp dễ cháy được dùng để bọc cửa sổ thang máy ở tất cả các tầng, khiến lửa lan nhanh qua hành lang và bén vào các căn hộ. Lưới và tấm che bên ngoài tòa nhà cũng bị xác định không đạt chuẩn an toàn cháy nổ.

Ba người - gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu cải tạo - bị tình nghi ngộ sát. Họ bị cáo buộc sử dụng vật liệu không đạt chuẩn cho hệ thống giàn giáo và bịt kín cửa sổ bằng xốp, dẫn tới việc ngọn lửa lan với tốc độ chóng mặt, gây ra thảm họa.