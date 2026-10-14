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Tâm lý học cho lứa tuổi 30

Cuốn sách giúp người trưởng thành hiểu rõ cảm xúc, kết nối với nội tâm và tìm nguyên nhân của những bất an, hoang mang. Từ kiến thức tâm lý học và kinh nghiệm tư vấn, tác giả đưa ra lời khuyên thiết thực về bản thân, công việc và các mối quan hệ, giúp độc giả xây dựng nội lực vững vàng.

Đời sống Kỹ năng sống

Hôn nhân hạnh phúc không có nghĩa là không cãi nhau

  • Thứ tư, 14/10/2026 19:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nghiên cứu trên hơn 21.000 cặp đôi cho thấy cách xử lý bất đồng là yếu tố quan trọng để duy trì hôn nhân. Thay vì cố thay đổi bạn đời, cặp đôi cần học cách lắng nghe và thỏa hiệp.

Life Innovations là một tổ chức nghiên cứu phương pháp tạo ra mối quan hệ viên mãn cho gia đình và các cặp đôi, có trụ sở đặt tại Minnesota. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 21.501 cặp đôi và phát hiện ra một số yếu tố giúp hôn nhân hạnh phúc và một số yếu tố khiến hôn nhân rơi vào bất hạnh. Theo đó, họ có thể dự đoán với độ chính xác đến 93% liệu các cặp đôi có hạnh phúc hay không.

Những cặp đôi hạnh phúc có thể giao tiếp ngay cả khi họ bất đồng quan điểm. Các mối quan hệ thường bắt đầu bằng việc ‘nói chuyện hợp’. Nhưng liệu chúng ta có còn ‘nói chuyện hợp’ khi đang mâu thuẫn? Tuổi thọ của mối quan hệ được quyết định bởi yếu tố này. Những người hài lòng với hôn nhân thường bộc lộ cảm xúc với nhau ngay cả khi có xung đột. Họ không chỉ trích hay đổ lỗi đối phương mà mở lòng để lắng nghe nhau. Kể cả khi có vấn đề mới nảy sinh, họ cũng cùng nhau suy nghĩ để tìm giải pháp mới. Vợ chồng chung sống chắc chắn có nhiều áp lực, nhưng điều quan trọng là khả năng tôn trọng đối phương để có thể “cãi nhau” theo một cách đúng đắn.

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Cách giải quyết vấn đề khi có mâu thuẫn quyết định lớn đến sự hạnh phúc của một cặp đôi. Ảnh minh họa: Pexels.

Để “cãi nhau” một cách đúng đắn, chúng ta cần phân biệt được đâu là vấn đề giải quyết được và đâu là vấn đề không thể giải quyết. Giáo sư John Gottman, chuyên gia tâm lý về mối quan hệ, cho biết 69% các cuộc cãi vã của các cặp đôi là về những vấn đề không thể giải quyết. Chẳng hạn một số vấn đề như:

  • Quan điểm liên quan đến công việc, tham vọng, tiền bạc và gia đình
  • Sự khác biệt về tần suất bạn muốn quan hệ tình dục
  • Sự khác biệt giữa tính nóng vội và tính chậm rãi
  • Sự khác biệt giữa tuýp người theo kế hoạch và tuýp người ngẫu hứng
  • Sự khác biệt giữa gọn gàng và sạch sẽ

Đây là những vấn đề mà dù cãi nhau cả ngày thì cũng không thay đổi được gì mà rốt cục chỉ làm tổn thương nhau. Người khôn ngoan sẽ chọn cách điều chỉnh bản thân trong sinh hoạt để tránh va chạm. Ví dụ, nếu người bạn đời hay đi muộn, các bạn có thể thống nhất mỗi người tự ra sân bay. Nếu bạn thích quan hệ tình dục nhiều hơn, hãy sử dụng đồ chơi tình dục để thỏa mãn nhu cầu của mình. Khi chấp nhận những điều cơ bản là không thể thay đổi ở người kia, bạn có thể tránh được những mâu thuẫn không cần thiết. Theo Dan Will, nhà tư vấn đồng thời là tác giả cuốn “After the Honeymoon”, việc lựa chọn bạn đời cũng giống như lựa chọn một combo vấn đề. Mục đích của chúng ta không phải là gặp một người không tranh cãi, mà là gặp một người biết cách tranh cãi đúng và biết cách thỏa hiệp. Mối quan hệ sẽ càng trở nên bền chặt khi đôi bên lắng nghe quan điểm của nhau, tìm hiểu và chấp nhận con người của đối phương như họ vốn là.

Park Yeji

NXB Trẻ

hôn nhân cãi nhau bất hạnh quan điểm cặp đôi

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