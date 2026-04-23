Hòn đảo độc đáo ở Nhật Bản

Đảo Okunoshima được mệnh danh là đảo thỏ bởi trên đảo có hàng nghìn con thỏ sinh sống, nhiều hơn cả lượng dân cư tại đây.

Khoảng 1.000 con thỏ ở trên đảo Okunoshima. Ảnh: Jonathan SnyderRead.

Nhật Bản có gần 7.000 hòn đảo, nhưng chỉ một nơi là “vương quốc” của loài thỏ. Đó là đảo Okunoshima - còn được biết đến với tên gọi đảo thỏ hay Usagi Shima - nằm ở phía đông tỉnh Hiroshima. Chỉ mất khoảng 15 phút đi phà từ đất liền, điểm đến này nổi tiếng khắp thế giới nhờ quần thể thỏ độc đáo.

Hòn đảo có thỏ đông hơn người

Theo Guardian, hòn đảo Okunoshima có đường kính 4,3 km, người dân đi bộ từ đầu này đến đầu kia mất khoảng 1,5 tiếng. Khoảng 1.000 con thỏ sinh sống tại đây. Không có kẻ săn mồi, số lượng của chúng đã tăng nhanh trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, nơi này chỉ có 20-30 người sinh sống, chủ yếu là nhân viên khách sạn, bến cảng.

Thỏ tại Okunoshima là thỏ châu Âu, sống trong những cái hang do chúng tự đào trên khắp hòn đảo. Chúng chủ yếu ăn lá, rễ cây, gỗ và hạt giống. Do đó, mỗi khi du khách cập bến, hàng loạt chú thỏ sẽ ùa ra chào đón và không quên xin những loại rau củ mà du khách mang theo.

Dù quần thể thỏ đông đúc, ít ai biết loài vật này không phải "cư dân" bản địa ở Okunoshima. Sự xuất hiện của chúng từ lâu đã gây tò mò, với hai giả thuyết hoàn toàn trái ngược nhau.

Một giả thuyết gắn với quá khứ u ám của hòn đảo, khi nơi đây từng là địa điểm sản xuất vũ khí hóa học do quân đội Nhật Bản bí mật xây dựng từ năm 1929. Theo câu chuyện này, thỏ được đưa đến làm vật thí nghiệm và đã sống sót, sinh sôi sau khi các nhà máy bị đóng cửa vào cuối Thế chiến II.

Việc chọn thỏ làm biểu tượng trên đảo không phải ngẫu nhiên. Ảnh: Guardian.

Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị bác bỏ. Ông Yamauchi Masayuki, thuộc Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảo Khí độc, cho rằng nguồn gốc của đàn thỏ đơn giản hơn nhiều và không liên quan đến các thí nghiệm quân sự.

Sau khi Okunoshima mở cửa đón khách du lịch vào năm 1963, ông Hirofumi Nishiyoshi trở thành quản lý khách sạn đầu tiên trên đảo. Với mong muốn tạo ra một biểu tượng để quảng bá hòn đảo như một điểm nghỉ dưỡng, ông mời một nhóm học sinh thả tám con thỏ vào môi trường tự nhiên trên đảo.

Từ số lượng ban đầu ít ỏi, đàn thỏ dần sinh sôi qua nhiều thập kỷ, song hành với sự gia tăng của lượng khách du lịch đến tham quan hòn đảo ven biển này.

Việc chọn thỏ làm biểu tượng không phải ngẫu nhiên. Trong văn hóa Nhật Bản, thỏ là hình ảnh quen thuộc trong các câu chuyện dân gian, gắn liền với những ý nghĩa tích cực như sự phát triển, sinh sôi, trí tuệ và may mắn. Vì vậy, hình tượng thỏ thường xuất hiện trong các dịp lễ gia đình cũng như nhiều sự kiện văn hóa trên khắp Nhật Bản.

Những tàn tích của nhà máy điện từng cung cấp năng lượng cho các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học. Ảnh: Steffen Flor/Flickr.

Từng biến mất trên bản đồ

Theo trang Nerps, đảo Okunoshima từng là một "bí mật" khi bị xóa tên khỏi các bản đồ chính thức vào cuối thập niên 1920. Đằng sau sự biến mất kỳ lạ ấy là một cơ sở sản xuất quy mô lớn được thiết lập bí mật, hoạt động tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài

Theo New York Times, các loại khí độc như khí mù tạt, phosgene và nhiều chất khác đã được sử dụng khiến nhiều người thiệt mạng. Nhiều người sống sót cũng mắc các bệnh lý nghiêm trọng như viêm phế quản mạn tính, ung thư, bệnh ngoài da và phổi tắc nghẽn mạn tính.

Năm 1988, một bảo tàng được mở trên đảo. Đến nay, nhiều tàn tích quân sự vẫn còn rải rác khắp đảo, tạo cảm giác lạc lõng nếu du khách không hiểu rõ bối cảnh lịch sử phía sau.