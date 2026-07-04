Hơn 834.000 lượt khách đi xe buýt trong 3 ngày đầu TP.HCM miễn phí vé

Sau 3 ngày triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, lượng hành khách sử dụng xe buýt tại TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, trong ngày 3/7, toàn mạng lưới đã thực hiện 17.736 chuyến xe, đạt 99,6% kế hoạch, phục vụ 282.995 lượt hành khách, bình quân khoảng 16,7 hành khách/chuyến.

So với ngày 2/7, lượng hành khách tăng 3%; so với ngày đầu triển khai chính sách (1/7) tăng 2%. Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ tuần trước, lượng khách tăng tới 37%; còn so với cùng ngày năm 2025, sản lượng hành khách tăng 35%.

Gần 283.000 lượt khách đi xe buýt tại TP.HCM được phục vụ miễn phí. Ảnh: VTC News.

Cụ thể, ngày 2/7, toàn mạng lưới vận hành 17.702 chuyến xe, phục vụ 277.297 lượt hành khách, bình quân 15,7 hành khách/chuyến.

Trong ngày đầu triển khai (1/7), toàn bộ 134 tuyến xe buýt vận chuyển 273.944 lượt hành khách, bình quân khoảng 15,4 hành khách/chuyến.

Ngày 3/7, trung tâm tiếp nhận và xử lý kịp thời 4 trường hợp hành khách phản ánh xe buýt bỏ trạm trên các tuyến 41, 56, 69 và 151.

Tại các bến xe và đầu bến chính, tình hình đi lại của người dân nhìn chung ổn định, chưa ghi nhận tình trạng hành khách tăng đột biến gây áp lực lên hệ thống hoặc phải điều động phương tiện tăng cường.

Qua Tổng đài 1022, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tiếp nhận 21 cuộc gọi của người dân, chủ yếu liên quan đến việc hỏi đáp thông tin về hoạt động xe buýt.

Bên cạnh đó, trong ngày 3/7, trung tâm cũng tiếp nhận 19 nội dung phản ánh, góp ý qua ứng dụng MultiGo, Fanpage và các nền tảng mạng xã hội. Trong đó có 5 nội dung khen ngợi lái xe, nhân viên phục vụ tận tình; 3 phản ánh thái độ phục vụ nhân viên.

Các phản ánh còn lại chủ yếu liên quan đến trạm dừng, ứng dụng MultiGo, phương tiện và thái độ phục vụ. Toàn bộ thông tin đều được tiếp nhận, phản hồi và chuyển đơn vị liên quan xử lý theo quy định.

“Sau 3 ngày triển khai chính sách miễn phí trên 134 tuyến xe buýt, người dân TP.HCM đang dần hình thành thói quen lựa chọn xe buýt cho những chuyến đi hằng ngày. Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy chính sách hỗ trợ của Thành phố đang nhận được sự hưởng ứng ngày càng lớn từ người dân”, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thông tin.

TP.HCM miễn phí xe buýt từ 1/7.

Như đưa tin, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết miễn phí vé xe buýt cho người dân Thành phố, bắt đầu từ ngày 1/7/2026.

Vé xe buýt miễn phí được áp dụng với hành khách đi lại trên 134 tuyến xe buýt toàn Thành phố, bao gồm 109 tuyến được hỗ trợ kinh phí trước đây và 25 tuyến không được hỗ trợ.

Riêng tuyến 172 (nối Vũng Tàu - Tân Sơn Nhất) không áp dụng so với dự kiến ban đầu, do đi qua địa phận TP Đồng Nai (liên tỉnh).

Cụ thể, từ ngày 1/7 đến hết 30/9/2026, khách đi xe buýt trên 134 tuyến xe quy định được hỗ trợ 100% giá vé. Hành khách chỉ lên xe và đến điểm cần đến, chưa bắt buộc thực hiện xác thực hoặc định danh.

Từ ngày 1/10 đến hết 31/12/2026, người dân vẫn được đi xe buýt không mất tiền vé. Tuy nhiên, tất cả hành khách bắt buộc xác thực định danh.

Cách thực hiện là dùng thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, VneID, ứng dụng MultiGo quét thẻ hoặc mã QR trên hệ thống máy quét lắp đặt trên xe buýt.

Việc ghi nhận cụ thể từng lượt sử dụng theo cá nhân là cơ sở để Nhà nước thanh toán thay tiền vé cho đơn vị vận hành.