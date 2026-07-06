Hơn 250.000 người ở TP.HCM đã được khám sức khỏe miễn phí

TP.HCM đã khám sức khỏe định kỳ cho hơn 251.000 người dân, song tỷ lệ bao phủ mới đạt khoảng 1,8%. Nhiều địa phương bứt phá, trong khi 41 xã, phường vẫn dưới 1%.

TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe toàn dân, mục tiêu là gần 15 triệu dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

TP.HCM đã khám sức khỏe định kỳ cho 251.409 người dân tính đến ngày 5/7, với tốc độ triển khai tăng mạnh trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ toàn thành phố mới đạt khoảng 1,8%, cho thấy tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch lớn.

Theo Sở Y tế TP.HCM, nhiều ngày gần đây số lượt khám sức khỏe đã vượt 10.000 người. Riêng ngày 2/7 ghi nhận 13.994 lượt khám, cao nhất kể từ khi Chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai theo Kế hoạch 228 của UBND TP.HCM từ ngày 25/5.

Dù tốc độ đang được cải thiện, với quy mô dân số của thành phố, tỷ lệ người dân được khám mới đạt khoảng 1,8%. Trong khi một số địa phương đã bao phủ trên 20% dân số, nhiều nơi vẫn chưa đạt 1%, thậm chí dưới 0,1%.

Đặc khu Côn Đảo hiện dẫn đầu toàn thành phố với 35,4% dân số đã được khám sức khỏe (2.357/6.658 người). Xếp sau là xã An Nhơn Tây đạt 26,39%, xã đảo Thạnh An 18,11%, xã Bắc Tân Uyên 14,87% và xã Vĩnh Lộc 11,7%.

Một số địa phương khác cũng đạt kết quả tích cực gồm phường Tân Mỹ (9,27%), xã Tân Nhựt (8,43%), xã Hiệp Phước (8,08%), xã Bà Điểm (7,88%), xã Xuân Thới Sơn (7,15%), xã Hưng Long (6,57%), phường Phước Thắng (6,44%), phường Tân Tạo (6,38%) và xã Bình Khánh (6,24%).

Nếu xét về số lượng người được khám kể từ khi chương trình bắt đầu, xã An Nhơn Tây đã tổ chức khám cho hơn 11.000 người dân, cao nhất toàn thành phố. Xã Bà Điểm đứng thứ hai với gần 10.000 người được khám.

Theo Sở Y tế, các địa phương dẫn đầu đều có điểm chung là sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tình nguyện viên. Nhiều nơi tổ chức khám linh hoạt, tăng cường truyền thông, vận động người dân tham gia và cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ở chiều ngược lại, vẫn còn 41 trong tổng số 168 xã, phường, đặc khu có tỷ lệ người dân được khám dưới 1%.

Trong nhóm có kết quả thấp nhất, xã Minh Thạnh mới khám cho 10 người, tương đương 0,05% dân số. Tiếp đến là xã An Long với 7 người (0,09%), xã Bình Châu (0,11%), phường Bàn Cờ (0,19%), xã Bình Giã (0,19%), xã Xuyên Mộc (0,21%), xã Bàu Bàng (0,23%), phường Bình Cơ (0,24%) và phường Sài Gòn (0,26%).

Sở Y tế đề nghị các địa phương có tỷ lệ thấp khẩn trương rà soát nguyên nhân, xây dựng kế hoạch tăng tốc phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, mở rộng năng lực khám và tổ chức thêm các hình thức khám linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Theo cơ quan này, chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời, hướng tới mô hình y tế lấy dự phòng làm trọng tâm và người dân làm trung tâm.