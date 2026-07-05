Sai lầm khiến người đàn ông có đến 103 nốt sùi mào gà

Tự mua thuốc bôi, nặn các nốt sùi thay vì đi khám đã khiến virus tiếp tục lây lan. Sau 2 năm, người đàn ông phải nhập viện điều trị tổng cộng 103 tổn thương do sùi mào gà.

Một người đàn ông hơn 30 tuổi tại thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) đã phải nhập viện trong tình trạng sùi mào gà lan rộng sau khi trì hoãn điều trị suốt 2 năm. Các bác sĩ cho biết việc tự ý xử lý tổn thương tại nhà đã khiến virus lây lan nhanh hơn, làm số lượng nốt sùi tăng lên tới 103.

Theo thông tin từ bác sĩ Hoàng Phẩm Duệ, Bệnh viện Đa khoa Lý Đại Giáp, người đàn ông này làm nghề công nhân xây dựng. Năm 2024, sau một lần quan hệ tình dục không an toàn, anh xuất hiện các nốt sùi ở vùng kín kèm cảm giác ngứa dữ dội.

Tuy nhiên, thay vì đến cơ sở y tế, người bệnh lại tự mua thuốc tại hiệu thuốc để bôi và dùng tay bóp, nặn các nốt sùi. Hành động này vô tình khiến virus tiếp tục phát tán sang các vùng da xung quanh. Bên cạnh đó, đặc thù công việc phải vận động nhiều, đổ mồ hôi liên tục, môi trường nóng ẩm cùng sự cọ xát của quần áo đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổn thương phát triển nhanh chóng.

Đến khi không thể chịu đựng thêm, người đàn ông được bạn gái đưa đến khám tại khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Lý Đại Giáp. Bác sĩ Hoàng Phẩm Duệ cho biết ông rất bất ngờ khi thấy các nốt sùi xuất hiện dày đặc ở bao quy đầu, vùng bẹn, bìu và mặt trong đùi, giống như một "vườn rau nhỏ".

Bác sĩ Hoàng Phẩm Duệ cho biết các nốt sùi xuất hiện dày đặc ở bao quy đầu, vùng bẹn, bìu và mặt trong đùi, giống như một "vườn rau nhỏ". Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Lý Đại Giáp.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 74 nốt sùi và đốt điện thêm 29 nốt khác, tổng cộng xử lý 103 tổn thương. Bác sĩ Hoàng Phẩm Duệ chia sẻ đây là một trong những trường hợp có số lượng tổn thương nhiều khiến ê-kíp điều trị cũng gặp không ít khó khăn.

Để loại trừ nguy cơ mắc đồng thời các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, người bệnh được chỉ định làm thêm nhiều xét nghiệm, bao gồm HIV, giang mai, lậu, Chlamydia, HPV và herpes sinh dục.

May mắn, kết quả cho thấy bệnh nhân không nhiễm HIV. Tuy nhiên, tải lượng virus herpes sinh dục cao gấp khoảng 4 lần so với mức bình thường.

Theo bác sĩ Hoàng, sau điều trị sùi mào gà, 3 tháng đầu là giai đoạn có nguy cơ tái phát cao nhất, với tỷ lệ tái phát khoảng 30%. Vì vậy, người bệnh cần tái khám định kỳ để phát hiện và xử lý sớm nếu tổn thương xuất hiện trở lại.

Bác sĩ cũng khuyến cáo khi phát hiện các nốt sùi hoặc khối u nhỏ nghi ngờ ở vùng sinh dục, người bệnh không nên tự mua thuốc bôi, cắt hoặc nặn tổn thương vì có thể khiến virus lan rộng và làm bệnh nặng hơn. Thay vào đó, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Ngoài ra, sau khi điều trị, người bệnh nên thay mới toàn bộ đồ lót đã sử dụng trong thời gian mắc bệnh nhằm hạn chế nguy cơ tái nhiễm hoặc lây lan. Bạn tình cũng cần được thăm khám và tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra. Bệnh thường biểu hiện bằng các nốt sùi mềm, màu hồng hoặc màu da, xuất hiện ở cơ quan sinh dục, hậu môn hoặc các vùng da lân cận. Nếu không được điều trị kịp thời, các tổn thương có thể lan rộng, gây đau, chảy máu, tăng nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình và tái phát nhiều lần.

Các chuyên gia khuyến cáo việc sử dụng bao cao su khi quan hệ, tiêm vaccine HPV theo khuyến nghị và khám sớm khi có dấu hiệu bất thường là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng liên quan.