Bất ngờ nhận chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối dù ăn ngon, ngủ tốt

Một người đàn ông gần 60 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư túi mật giai đoạn tiến triển dù trước đó vẫn ăn ngon, ngủ tốt và gần như không có triệu chứng rõ rệt.

Mới đây, ông Trương (gần 60 tuổi, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đến tái khám tại Bệnh viện số 2 thành phố Ninh Ba. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của ông ổn định, khiến cả gia đình và các bác sĩ đều vui mừng.

Theo Ningbo Evening News, bác sĩ Trần Vân Kiệt, Trưởng khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy tại Bệnh viện số 2 thành phố Ninh Ba, vẫn nhớ rõ tình trạng của bệnh nhân khi nhập viện.

"Lúc ông ấy đến khám, toàn thân đã vàng da rất nặng, từ lòng trắng mắt, da cho đến lòng bàn tay đều ngả màu vàng sẫm. Đây là biểu hiện điển hình của ung thư túi mật giai đoạn tiến triển tại chỗ", bác sĩ Trần cho biết.

May mắn là bệnh nhân và gia đình không từ bỏ hy vọng. Sau khi được điều trị tích cực và đúng phác đồ, sức khỏe của ông đã cải thiện rõ rệt và hiện tình trạng bệnh được kiểm soát tốt.

Mắc ung thư vì chủ quan

Theo bác sĩ Trần, trước khi được chẩn đoán mắc ung thư, ông Trương chưa từng có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào và hầu như không đi khám sức khỏe định kỳ.

Chỉ đến khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu và cảm giác khó chịu vùng bụng trên, ông mới đến bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, vì chủ quan và trì hoãn một thời gian nên khi phát hiện, bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Kết quả kiểm tra nhanh chóng có sau đó. Các bác sĩ xác định ông Trương bị vàng da tắc mật, có khối u ở túi mật và khối u đã xâm lấn vùng rốn gan. Đáng lo ngại hơn, bệnh nhân còn mắc hàng loạt bệnh lý và biến chứng đi kèm như hẹp động mạch vành, xơ gan, cổ trướng (tích nhiều dịch trong ổ bụng), thiếu máu và viêm gan ứ mật.

Kết quả chụp CT bụng có tiêm thuốc cản quang cũng cho thấy nhiều hạch bạch huyết ở vùng rốn gan và phía sau đầu tụy bị sưng to, nghi ngờ đã có di căn.

Ngay trong chiều hôm đó, ông Trương được chỉ định thực hiện PTCD (dẫn lưu đường mật qua da xuyên gan) - phương pháp cấp cứu ưu tiên đối với bệnh nhân vàng da tắc mật do khối u ác tính.

Khi dòng mật màu vàng sẫm được dẫn lưu ra ngoài, chỉ số vàng da của bệnh nhân bắt đầu giảm dần. Trong tuần tiếp theo, các chỉ số chức năng gan cải thiện từng ngày, đồng thời cảm giác thèm ăn của ông cũng dần hồi phục.

Bác sĩ Trần Vân Kiệt (đứng ngoài cùng bên phải) và đồng nghiệp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: QQ.

Sỏi túi mật không phải bệnh có thể xem nhẹ

Bác sĩ Trần Vân Kiệt cho biết ông Trương đã có tiền sử sỏi túi mật nhiều năm nhưng chưa bao giờ coi trọng vấn đề này vì nghĩ rằng bệnh không gây đau, ngứa hay ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

"Nếu bệnh nhân xử lý sỏi túi mật sớm hơn, rất có thể bệnh đã không tiến triển đến ung thư", bác sĩ nhận định.

Theo chuyên gia, sỏi mật tồn tại trong thời gian dài có thể liên tục kích thích niêm mạc túi mật, gây viêm mạn tính. Ở một số trường hợp, tình trạng này có thể dẫn đến hiện tượng "túi mật sứ" - yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư túi mật.

Đặc biệt, những người có sỏi túi mật đường kính trên 3 cm, thành túi mật dày lên rõ rệt hoặc kèm polyp túi mật cần được theo dõi định kỳ và phẫu thuật khi có chỉ định để hạn chế nguy cơ ung thư.

Ăn ngon, ngủ tốt không có nghĩa là cơ thể khỏe mạnh

Qua trường hợp trên, bác sĩ Trần nhấn mạnh khám sức khỏe định kỳ là cách quan trọng để phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm.

"Đừng lấy cảm giác chủ quan của bản thân làm thước đo sức khỏe. Ăn ngon, ngủ tốt không có nghĩa là cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh", bác sĩ cảnh báo.

Theo ông, nhiều khối u giai đoạn đầu gần như không gây triệu chứng và có thể "chung sống hòa bình" với người bệnh trong thời gian dài. Khi các dấu hiệu trở nên rõ rệt, bệnh có thể đã bước sang giai đoạn tiến triển, khiến việc điều trị khó khăn hơn.

Dù vậy, bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh không nên tuyệt vọng nếu không may được chẩn đoán mắc ung thư túi mật.

Với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vẫn có thể kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ điều trị toàn diện theo tiêu chuẩn, cá thể hóa và tuân thủ đúng phác đồ.