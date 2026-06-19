Hơn 165 tỷ đồng tri ân người hoạt động không chuyên trách ở TP.HCM

TP.HCM chi 165 tỷ đồng để tri ân một lần cho hơn 43.000 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôi tham gia công tác do sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, phát biểu tại kỳ họp thứ ba, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 19/6, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỳ họp thứ ba, đã thông qua các dự thảo nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách đối với lực lượng hoạt động không chuyên trách ở cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc một số mô hình hoạt động.

Tại kỳ họp, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết chủ trương sắp xếp ấp, khu phố là một chủ trương lớn của thành phố. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, thành phố xây dựng các chính sách hỗ trợ, đãi ngộ đối với lực lượng hoạt động không chuyên trách và những người trực tiếp tham gia công tác ở cơ sở.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi kết thúc hoạt động từ ngày 30/5, được nhận quà tặng tri ân một lần theo thời gian công tác. Người có thời gian công tác dưới 5 năm được nhận 15 triệu đồng/người; từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm được nhận 25 triệu đồng/người; từ đủ 10 năm trở lên được nhận 35 triệu đồng/người.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thôi tham gia công tác do sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, mức quà tặng tri ân là 3 triệu đồng/người. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thôi tham gia công tác được nhận 2 triệu đồng/người.

Các tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản thôi tham gia công tác khi cấp có thẩm quyền có văn bản kết thúc mô hình được nhận mức quà tặng tri ân 1 triệu đồng/người.

Theo tính toán của UBND TP.HCM, nhóm người hoạt động không chuyên trách cấp xã gồm 4.073 người, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 101,8 tỷ đồng .

Đối với lực lượng hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, số lượng dôi dư sau sắp xếp dự kiến là 5.846 người, kinh phí hỗ trợ hơn 17,5 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, khoảng 12.399 người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư sẽ thôi nhiệm vụ, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 24,7 tỷ đồng .

Đối với tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản, số lượng dự kiến được hỗ trợ là 21.590 người, tổng kinh phí hơn 21,5 tỷ đồng .

Như vậy, tổng kinh phí dự trù cho toàn bộ khoản chi tặng quà tri ân là khoảng 165 tỷ đồng .

Từ ngày 1/7/2025, TP.HCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, với 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; khoảng 17.678 người hoạt động không chuyên trách và khoảng 27.822 người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Sau khi sắp xếp, TP.HCM tổ chức lại 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư còn 3.944 đơn vị. Số người hoạt động không chuyên trách cần bố trí là 11.832 người, tương ứng mỗi khu phố, ấp, thôn, khu dân cư có 3 người. Số người dôi dư sau sắp xếp dự kiến 5.846 người, chiếm 33,06%.

Đối với khu phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; ấp, thôn, khu dân cư có từ 700 hộ trở lên; hoặc thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn, quỹ phụ cấp là 8 lần mức lương cơ sở. Đối với khu phố, ấp, thôn, khu dân cư không thuộc nhóm trên, quỹ phụ cấp là 6,5 lần mức lương cơ sở.

Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư là 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Với khu phố, ấp, thôn, khu dân cư đạt quy mô theo quy định, trước hết bố trí 2 người tham gia hoạt động; sau đó, căn cứ quy mô dân cư để bố trí thêm, nhưng tối đa không quá 8 người.

Về kinh phí hoạt động, khu phố có dưới 1.000 hộ; ấp, thôn, khu dân cư có dưới 700 hộ được hỗ trợ 3,5 triệu đồng/tháng. Khu phố có từ 1.000 hộ trở lên; ấp, thôn, khu dân cư có từ 700 hộ trở lên được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng.