34 địa phương hoàn thành phương án tổng thể sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, 100% các địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Chiều 18/6, tại họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, các địa phương đang tập trung sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo đúng lộ trình và tiến độ đã đề ra.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ).

"34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố. Về cơ bản các địa phương đang đáp ứng đúng tiến độ Thủ tướng đặt ra", ông Thành nói.

Về chế độ, chính sách đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện Bộ Nội vụ thông tin, việc phát sinh các trường hợp dôi dư là tất yếu trong quá trình tổ chức lại bộ máy.

Bên cạnh mục tiêu tinh gọn đầu mối, việc sắp xếp còn nhằm rà soát, nâng cao chất lượng, trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ ở thôn, tổ dân phố. Chỉ thị 21 và Nghị định 154 đã quy định chế độ chính sách cho những trường hợp cán bộ chuyên trách dôi dư do tinh giản biên chế.

Riêng chế độ cho cán bộ không chuyên trách mới ở tổ dân phố sau sáp nhập cũng được quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ về quy chế khoán phụ cấp với cán bộ không chuyên trách.

Theo đó, UBND tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét dựa trên ngân sách địa phương để có khoản phụ cấp phù hợp với từng chức danh, trong đó có chức danh trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tính đến cuối năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố, trong đó 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố.

Giai đoạn 2019-2021, cả nước đã tinh giản, sáp nhập hơn 15.000 thôn, tổ dân phố, đưa tổng số còn khoảng 90.500 đơn vị. Tuy nhiên, nhiều thôn, tổ dân phố vẫn còn bất cập về dân số, diện tích hoặc đặc thù miền núi, hải đảo.