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Kinh doanh

Hơn 1.000 cây xăng PV OIL sẽ thu gom dầu ăn đã qua sử dụng

  • Thứ ba, 8/9/2026 21:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được triển khai trước tại TP.HCM, sau đó từng bước mở rộng ra các địa phương trên cả nước.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) và FatHopes Energy hợp tác chiến lược nhằm xây dựng mạng lưới thu gom dầu ăn đã qua sử dụng tại Việt Nam, nhằm tạo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và các loại nhiên liệu sinh học tiên tiến.

Dầu ăn đã qua sử dụng sẽ được thu gom từ nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến thực phẩm, thủy sản, hộ gia đình và các nguồn phát sinh phù hợp. Đây là một trong những nguồn nguyên liệu có thể được sử dụng để sản xuất SAF. Khi được thu gom và quản lý đúng quy trình, nguồn dầu này có thể được đưa trở lại chuỗi sản xuất thay vì trở thành chất thải hoặc bị xử lý không đúng cách, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

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PV OIL hiện có 1.050 cửa hàng xăng dầu cùng hệ thống kho và logistics trên cả nước. Ảnh: PVOIL.

PV OIL hiện có khoảng 1.050 cửa hàng xăng dầu trực thuộc cùng hệ thống kho, vận tải và logistics trên cả nước. PV OIL Trans - đơn vị thành viên của PV OIL - sẽ trực tiếp thu gom, phối hợp với các doanh nghiệp, cộng đồng và các bên liên quan tại địa phương để triển khai và từng bước mở rộng mạng lưới.

Tùy theo khả năng khai thác nguồn cung thực tế của thị trường trong nước, PV OIL sẽ hướng tới xây dựng mạng lưới thu gom UCO quy mô lớn tại Việt Nam.

SAF được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu đáp ứng tiêu chí bền vững, trong đó có dầu ăn đã qua sử dụng, dầu mỡ thải và một số loại chất thải, phụ phẩm khác. So với nhiên liệu hàng không truyền thống có nguồn gốc hóa thạch, SAF có khả năng giảm phát thải khí nhà kính xét trên toàn bộ vòng đời nhiên liệu và là một trong những giải pháp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải của ngành hàng không.

FatHopes Energy là doanh nghiệp Malaysia hoạt động trong lĩnh vực thu gom và phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu có nguồn gốc từ chất thải phục vụ sản xuất nhiên liệu bền vững. Doanh nghiệp sẽ cung cấp công nghệ, kinh nghiệm vận hành và phương pháp tổ chức thu gom đã được triển khai tại khu vực Đông Nam Á.

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Phạm Duy/VTC News

PV OIL TP.HCM Nhiên liệu sinh học PV Oil TP.HCM FatHopes Energy

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

  • Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)

    Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)

    PV Oil là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), chuyên kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu, chất nhờn… Hiện có 13 đơn vị trực thuộc, 31 công ty có vốn góp chi phối (2 công ty ở nước ngoài) và 21 công ty liên kết. Công ty chiếm khoảng trên 22% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước.

    • Thành lập: 2008
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: OIL

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