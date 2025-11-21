Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Hơn 1 tấn cần sa được tuồn từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách nào?

  • Thứ sáu, 21/11/2025 14:50 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Ổ nhóm mua bán cần sa qua mạng mang tên "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" với hàng nghìn người tham gia vừa bị cảnh sát triệt phá, bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn hàng cấm.

can sa anh 1

Tháng 10/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, C04 phát hiện nhóm "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" hoạt động rao bán cần sa công khai trên nền tảng Telegram, với hàng nghìn người tham gia. Để chủ động đấu tranh, C04 đã xác lập chuyên án mang bí số 128T.
can sa anh 2

Một số đối tượng người Việt đã sang nước ngoài đầu tư mô hình trang trại, trồng và chế biến cần sa tại chỗ. Thu hoạch xong, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... vận chuyển về Việt Nam.
can sa anh 3

Tại Việt Nam, cần sa được tập kết tại nhiều tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang, rồi chia nhỏ ra giao cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ.
can sa anh 4

Các đối tượng tạo lập hội nhóm trên Telegram để quảng cáo, rao bán cần sa một cách công khai. Có địa chỉ IP ở nước ngoài.
can sa anh 5

Việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi với nhau chủ yếu trên không gian mạng, cài đặt chế độ tự động xóa, thu hồi khi kết thúc liên lạc. Sử dụng số điện thoại không chính chủ, tên giả để giao dịch, đăng ký với các công ty vận chuyển.
can sa anh 6

Mọi giao dịch mua bán được người mua trả trực tiếp vào các tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để tránh bị truy vết.
can sa anh 7

Chủ hàng ở nước ngoài thông báo số lượng, địa chỉ và danh sách các đối tượng ở kho bên Việt Nam để đóng hàng và giao đi; tiền hàng chuyển thẳng cho đối tượng ở nước ngoài, không qua kho, nên khi bị bắt giữ thường không thu được tiền.
can sa anh 8

Người muốn làm “kho” phải tự quay video cầm căn cước, đọc rõ tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước và gửi cho tài khoản tuyển dụng để kiểm tra; nếu thông tin trùng thì họ mới phổ biến điều kiện và cách tham gia. Khi đồng ý, các chủ mưu hướng dẫn tìm nhà/kho, cách ngụy trang hàng hoá, cách trốn tránh cơ quan Công an và quy tắc giao nhận.
can sa anh 9

Nếu đạt yêu cầu, họ hỗ trợ kinh phí thuê nhà, mua đồ bằng chuyển khoản qua ví điện tử và gửi sim điện thoại đã kích hoạt để phục vụ nhận/gửi hàng.
can sa anh 10

Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, các đối tượng ngụy trang cần sa trong thực phẩm, trà, hàng tiêu dùng, nhãn khô nhằm che giấu mùi đặc trưng của cần sa.
can sa anh 11

Các ông chủ tuyển cộng tác viên bán hàng qua Telegram, trả hoa hồng theo đơn hàng. Mỗi nhân viên chỉ cần vài thiết bị và vài phút thao tác là có thể tiêu thụ trót lọt hàng chục đơn/ngày.
can sa anh 12

Đến nay, chuyên án thu giữ hơn 1 tấn cần sa, 26 đối tượng bị bắt giữ. Hiện C04 đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án.
can sa anh 13

Theo C04, đây là đường dây mua bán, vận chuyển cần sa lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh thành, thu được số lượng cần sa lớn nhất từ trước đến nay.
can sa anh 14

Chuyên án cho thấy sự thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm ma túy hiện nay, chuyển từ phương thức thủ công sang vận hành công nghệ cao, điều hành xuyên biên giới, không cần có mặt trực tiếp tại Việt Nam vẫn có thể điều hành hoạt động.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

Huy động hơn 300 cảnh sát khám xét 3 quán karaoke tại Hà Nội

Cục C04 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ và Công an TP Hà Nội phát hiện 91 đối tượng có dấu hiệu sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong 3 quán karaoke tại Hà Nội.

29:1713 hôm qua

Triệt phá đường dây ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) cùng các đơn vị chức năng đã triệt phá tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp.

30:1805 hôm qua

Triệt phá đường dây ma túy 'thủ hàng nóng', khởi tố 13 bị can

Ngày 20/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Lê Thái Hà cầm đầu, khởi tố 13 bị can, thu giữ 1 khẩu súng cùng 15 viên đạn.

33:1950 hôm qua

https://tienphong.vn/hon-1-tan-can-sa-duoc-tuon-tu-nuoc-ngoai-ve-viet-nam-bang-cach-nao-post1797995.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

cần sa Bắc Giang Tiền mã hóa ma túy cuộc chiến 1 tấn cần sa tuồn về Việt Nam

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý