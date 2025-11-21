Hơn 1 tấn cần sa được tuồn từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách nào?

|
Tháng 10/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, C04 phát hiện nhóm "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" hoạt động rao bán cần sa công khai trên nền tảng Telegram, với hàng nghìn người tham gia. Để chủ động đấu tranh, C04 đã xác lập chuyên án mang bí số 128T.
Một số đối tượng người Việt đã sang nước ngoài đầu tư mô hình trang trại, trồng và chế biến cần sa tại chỗ. Thu hoạch xong, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... vận chuyển về Việt Nam.
Tại Việt Nam, cần sa được tập kết tại nhiều tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang, rồi chia nhỏ ra giao cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ.
Các đối tượng tạo lập hội nhóm trên Telegram để quảng cáo, rao bán cần sa một cách công khai. Có địa chỉ IP ở nước ngoài.
Việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi với nhau chủ yếu trên không gian mạng, cài đặt chế độ tự động xóa, thu hồi khi kết thúc liên lạc. Sử dụng số điện thoại không chính chủ, tên giả để giao dịch, đăng ký với các công ty vận chuyển.
Mọi giao dịch mua bán được người mua trả trực tiếp vào các tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để tránh bị truy vết.
Chủ hàng ở nước ngoài thông báo số lượng, địa chỉ và danh sách các đối tượng ở kho bên Việt Nam để đóng hàng và giao đi; tiền hàng chuyển thẳng cho đối tượng ở nước ngoài, không qua kho, nên khi bị bắt giữ thường không thu được tiền.
Người muốn làm “kho” phải tự quay video cầm căn cước, đọc rõ tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước và gửi cho tài khoản tuyển dụng để kiểm tra; nếu thông tin trùng thì họ mới phổ biến điều kiện và cách tham gia. Khi đồng ý, các chủ mưu hướng dẫn tìm nhà/kho, cách ngụy trang hàng hoá, cách trốn tránh cơ quan Công an và quy tắc giao nhận.
Nếu đạt yêu cầu, họ hỗ trợ kinh phí thuê nhà, mua đồ bằng chuyển khoản qua ví điện tử và gửi sim điện thoại đã kích hoạt để phục vụ nhận/gửi hàng.
Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, các đối tượng ngụy trang cần sa trong thực phẩm, trà, hàng tiêu dùng, nhãn khô nhằm che giấu mùi đặc trưng của cần sa.
Các ông chủ tuyển cộng tác viên bán hàng qua Telegram, trả hoa hồng theo đơn hàng. Mỗi nhân viên chỉ cần vài thiết bị và vài phút thao tác là có thể tiêu thụ trót lọt hàng chục đơn/ngày.
Đến nay, chuyên án thu giữ hơn 1 tấn cần sa, 26 đối tượng bị bắt giữ. Hiện C04 đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án.
Theo C04, đây là đường dây mua bán, vận chuyển cần sa lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh thành, thu được số lượng cần sa lớn nhất từ trước đến nay.
Chuyên án cho thấy sự thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm ma túy hiện nay, chuyển từ phương thức thủ công sang vận hành công nghệ cao, điều hành xuyên biên giới, không cần có mặt trực tiếp tại Việt Nam vẫn có thể điều hành hoạt động.
