Hôm nay, Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình điều chỉnh chương trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.

Hôm nay, 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba.

Tại đại hội lần này, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là một trong những nội dung được người dân, cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.

Thực tiễn cho thấy trong tiến trình phát triển của dân tộc, con người luôn được xác định là trung tâm, là chủ thể và cũng là động lực quyết định sự thành công của mọi chiến lược. Trong đó, công tác nhân sự chính là yếu tố then chốt của then chốt. Bởi lẽ, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng tiềm lực kinh tế hay khoa học - công nghệ, mà trước hết và trên hết được quyết định bởi chất lượng đội ngũ nhân sự, những người hoạch định đường lối, tổ chức thực hiện và dẫn dắt sự phát triển.

Bước vào kỷ nguyên vươn mới, khi yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra ngày càng cao, công tác nhân sự càng mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Vì vậy, xây dựng đội ngũ nhân sự đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh và khát vọng cống hiến chính là nền tảng cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng và khẳng định vị thế Việt Nam trong thời đại mới.

Chia sẻ với báo chí bên lề phiên họp trù bị (ngày 19/1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại biểu Nguyễn Thị Hà, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Chúng tôi rất kỳ vọng Đại hội lần này, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Chúng tôi mong muốn tại Đại hội này sẽ bầu ra những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước ta phát triển như một cường quốc năm châu, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân toàn quốc.”

Trước đó, thông tin về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tại Họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng, diễn ra vào chiều 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Trung ương Đảng khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan và minh bạch, phát huy dân chủ trí tuệ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đảm bảo sự hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, giữa đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường năng lực thực tiễn, cũng như giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

Đặc biệt, quy trình này đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác thực tế và sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo đánh giá.